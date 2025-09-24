«Кстати, если в посольстве США читают наши соцсети и СМИ (в чём я не сомневаюсь), хотел бы от имени Латвии извиниться за ту ненависть, которую наши ненавистники Трампа выражают в адрес вашего избранного народом президента и, соответственно, в адрес американского народа.

Это наши маргиналы. У нас тоже хватает своих левых лунатиков, как и у вас. Не стоит обращать на них внимание. Несмотря на то, что правительство Латвии, созданное Ринкевичем, продолжает финансировать путинское (экспорт, импорт, открытая граница с Россией), латышский народ на вашей стороне».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во вторник, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита ООН, заявил, что Вашингтон с большим уважением относится к борьбе Украины, но в то же время считает, что война будет продолжаться.

Он добавил, что война против Украины должна была быть для России быстрой, но теперь достижения Москвы не выглядят впечатляющими.

На пресс-конференции, отвечая на вопрос, доверяет ли он по-прежнему Путину, Трамп сказал, что объявит об этом через месяц. Трамп отметил, что война продолжается уже 3,5 года и, похоже, не закончится, но наибольший прогресс в её завершении заключается в том, что экономика России сейчас находится в ужасном состоянии.

«Наибольший прогресс в том, что экономика России сейчас в ужасном состоянии. Как вы знаете, она рушится. И, откровенно говоря, Украина очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить эту очень большую армию. Это довольно удивительно», — сказал Трамп.

В то же время Трамп добавил, что поговорит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о закупках российских ресурсов Будапештом. «Он мой друг. Я с ним не говорил. Но у меня есть ощущение, что, если бы я это сделал, он мог бы остановиться. И я думаю, что я это сделаю», — сказал Трамп.

Он также заявил, что пока слишком рано отвечать на вопрос о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности Украине, но надеется обсудить это позже.

«Мы будем говорить об этом. Надеюсь, мы сможем обсудить это немного позже. Ещё слишком рано отвечать на этот вопрос», — сказал Трамп.

После встречи с Зеленским Трамп заявил, что Украина может вернуть все свои территории от России и даже пойти дальше, тем самым существенно изменив свою прежнюю позицию по военным целям Киева.

«Я думаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна бороться и вернуть всю Украину в её первоначальном виде», — написал Трамп в своей социальной сети «Truth Social».