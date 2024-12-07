«Опубликованные вчера рейтинги латвийских партий показывают, что наиболее вероятным сценарием на следующих парламентских выборах через два года будет то, что партия Шлесерса сможет сформировать правительство вместе с обеими русскими партиями (стабильные и согласные).

Поэтому сейчас можно с уверенностью сказать, что Ринкевич организовал для нас в будущем сценарий Грузии. Потому что только его личное желание переехать наконец из дома матери в президентский замок стало причиной создания самой некомпетентной коалиции (читай - правительства чиновников-импотентов) в истории страны. Вот последствия», - выразил свою позицию он.

Как сообщалось, находящееся сейчас в оппозиции Национальное объединение выдвинулось на лидерские позиции, столкнув с первого места сразу на третье премьерское «Новое единство». На второе место поднялась также оппозиционная партия «Латвия на первом месте».

Доля респондентов, готовых проголосовать за нацблок («если бы выборы Сейма проходили завтра») выросла с 8,5% в октябре до 8,7% в ноябре. Прирост сторонников партии «Латвия на первом месте» более значительный — до 8,2% с 7,1%. Отток от «Нового Единства» почти такого же масштаба — до 7,5% с 8,8.

Далее следуют находятся коалиционные «Прогрессивные» с 6,4% и Союз «зеленых» и крестьян с 5,7%, а затем оппозиционные «Стабильности!» — 4,9% (против 4,5% в октябре), «Объединенный список» — 4,5% и не представленное в этом созыве Сейма «Согласие» с 3,9%.