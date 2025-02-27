Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Февраля Завтра: Andra, Liva, Livija
Доступность

Хакеры украли на криптобирже Bybit рекордные $1,46 млрд. ФБР заявило, что они работают на Северную Корею

© BBC 27 февраля, 2025 09:30

Наука и технологии 0 комментариев

 Федеральное бюро расследований США заявило, что, по его данным, кражу криптовалюты почти на полтора миллиарда долларов с биржи Bybit на прошлой неделе совершили хакеры, связанные с властями Северной Кореи.

Одна из крупнейших в мире платформ по торговле криптовалютами Bybit . на прошлой неделе подверглась взлому, в результате которого была потеряна валюта в единицах Ethereum на сумму около 1,46 млрд долларов США — предположительно, это самая крупная подобная кража в истории.

По сообщению Bybit, во время кибератаки были украдены примерно 401 тыс. ETH (единиц Ethereum).

Вскоре после этого расположенная в Дубае компания сообщила пользователям, что их средства вне опасности, и любой, чьи кошельки пострадали от нападения, сможет получить свою криптовалюту в полном объеме. Bybit попросила пользователей помочь ей в поиске украденных хакерами средств.

ФБР подтвердила предположения западной прессы, что эту, возможно, крупнейшую в истории кражу криптовалюты совершила хакерская группировка Lazarus Group, также известная под именами APT38, BlueNoroff и Stardust Chollima. ФБР называет эту группировку «TraderTraitor».

«Участники TraderTraitor действуют молниеносно и уже конвертировали часть украденных активов в биткойны и другие виртуальные активы, разбросанные по тысячам адресов на множестве блокчейнов. Ожидается, что далее эти активы будут отмыты и в конце концов переведены в фиатную [„декретную", т. е. традиционную] валюту», — объявило ФБР.

Ранее о том, что за атакой могли стоять хакеры из связанной с КНДР группировки Lazarus Group, написали несколько западных изданий.

Расследователи действий Lazarus Group сообщают, что за последние годы эта группа украла криптовалюту на сумму около 6 млрд долларов. Предполагается, что на эти средства власти КНДР делают закупки в обход международных санкций и финансируют свои военные программы.

Власти Северной Кореи не признают какую-либо связь с Lazarus Group.

Как рассказали в Bybit, хакеры провели атаку во время перевода средств из так называемого «холодного кошелька» (то есть физического или программного устройства, предоставляющего доступ к криптовалюте без использования интернета).

Обычно при таких кражах преступники делят крупную сумму на более мелкие, отправляя их по разным каналам, чтобы скрыть их происхождение, и пытаются как можно быстрее обналичить украденные средства.

Как рассказали в аналитической компании Elliptic, за первые несколько часов после взлома Bybit хакеры переправили украденные средства на 50 разных кошельков.

Теперь Bybit теперь предлагает щедрое вознаграждение любому, кто обнаружит попытку обналичить украденные деньги.

«Присоединяйтесь к нам в войне против Lazarus», — написал в сети генеральный директор компании Бен Чжоу, разместив ссылку на сайт, предлагающий вознаграждение любому, кто сможет помочь.

 

На этом сайте представлен ​​список компаний и частных лиц, которые уже помогли найти часть из украденных средств.

Биржа выплачивает 5% от найденной суммы тем, кто смог убедить компанию, контролирующую средства, заморозить деньги. Компаниям, которые принимают меры, и замораживают подозрительные средства биржа выплачивает еще 5% от этой суммы.

На сайте также указаны компании, которые не отвечают на просьбы о помощи и отказываются блокировать средства подозрительного происхождения. Судя по данным сайта, одной из таких компаний, отказывающихся сотрудничать, является EXch. Это платформа для обмена криптовалютой, которая позволяет пользователям совершать транзакции анонимно.

EXch не ответила на просьбу Би-би-си прокомментировать ситуацию.

Аналитическая компания Elliptic считает, что меры, которые предпринимает Bybit, являются «действительно позитивным нововведением».

«Есть много очень талантливых исследователей блокчейна, которые теперь будут мотивированы отслеживать эти украденные средства и помогать в их возвращении», — говорит Том Робинсон из Elliptic.

Паника и вывод средств

Однако партнер юридической фирмы Keystone Law Луиза Эбботт полагает, что кража все равно негативно повлияет на доверие в отрасли, которая, по ее словам, и так не отличается стабильностью.

«Если подобный взлом мог произойти в таких масштабах на второй по величине бирже в мире, он, безусловно, может произойти снова», — сказала она.

Бен Чжоу ранее заявлял, что в результате атаки хакеров был скомпрометирован только один кошелек биржи. Он также отметил, что произошедшее не повлияло на работу биржи и все операции проходят в обычном режиме.

Однако, несмотря на все попытки успокоить пользователей, в первые 10 часов с момента появления новости о краже биржа получила более 350 тыс. заявок на вывод средств.

Bybit — вторая криптобиржа после Binance по торговым объемам, на нее в январе 2025 года приходилось более 6% мирового объема торгов криптовалютами. У нее более 60 млн пользователей по всему миру.

При этом приблизительно треть трафика в январе пришлось на Россию, где платформа пользуется большой популярностью.

Биржа была основана в 2018 году, сообщается, что в числе ее первых инвесторов был президент США Дональд Трамп и бывший глава PayPal Питер Тиль.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Земгале мужчину надолго посадили за изнасилование малолетней падчерицы

ЧП и криминал 12:13

ЧП и криминал 0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Пересела: Чакша избрана председателем бюджетной комиссии Сейма

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Председателем комиссии Сейма по бюджету и финансам в четверг избрана бывшая министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

Председателем комиссии Сейма по бюджету и финансам в четверг избрана бывшая министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

Читать

Клуб свингеров в Сейме: причиной увольнения конкретных министров стала… романтика?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

В кулуарах обсуждают истинные причины, по которым из Сейма вылетели конкретные министры, пишет pietiek.com. Удивительным образом выбор был частично обоснован... романтическими и родственными связями.

В кулуарах обсуждают истинные причины, по которым из Сейма вылетели конкретные министры, пишет pietiek.com. Удивительным образом выбор был частично обоснован... романтическими и родственными связями.

Читать

Наше общество зависимо от азартных игр? Ответы на «письма счастья» удивили налоговую службу

Выбор редакции 11:29

Выбор редакции 0 комментариев

Службы госдоходов (СГД) разослала около 99 тыс писем людям, у которых оборот по счету в банке сильно расходится с известным СГД размером их доходов. Примерно четверть получателей откликнулась, подав дополнительные декларации. При этом эта рассылка показала, что, возможно, латвийцы довольно сильно зависимы от азартных игр — по крайней мере, тысячи людей объяснили внезапное появление у них крупных сумм выигрышами, сообщила в передаче «Открытый разговор» гендиректор СГД Байба Шмите-Роке.

Службы госдоходов (СГД) разослала около 99 тыс писем людям, у которых оборот по счету в банке сильно расходится с известным СГД размером их доходов. Примерно четверть получателей откликнулась, подав дополнительные декларации. При этом эта рассылка показала, что, возможно, латвийцы довольно сильно зависимы от азартных игр — по крайней мере, тысячи людей объяснили внезапное появление у них крупных сумм выигрышами, сообщила в передаче «Открытый разговор» гендиректор СГД Байба Шмите-Роке.

Читать

Одна из стран ЕС «не примет ни одного украинского беженца»

Мир 11:27

Мир 0 комментариев

Тема возможного прекращения огня в Украине - одна из самых обсуждаемых сегодня, но дебаты ведутся не только в контексте будущего Украины.

Тема возможного прекращения огня в Украине - одна из самых обсуждаемых сегодня, но дебаты ведутся не только в контексте будущего Украины.

Читать

За разжигание межнациональной розни и битье бутылок с алкоголем — четыре года

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а также к одному году пробационного надзора за разжигание межнациональной розни и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а также к одному году пробационного надзора за разжигание межнациональной розни и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

Через неделю его уже может не быть: политолог прогнозирует скорый крах правительства

Выбор редакции 11:24

Выбор редакции 0 комментариев

 Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

 Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

Читать