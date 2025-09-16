Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Губит Латвию не русский: учитель истории (1)

© LETA 16 сентября, 2025 10:26

Мнения 1 комментариев

Фото LETA

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Латвию представляли ученица Мадонской государственной гимназии Кате Иесалниеце, ученица Рижской Центральной гуманитарной средней школы Рейна Элиана Калниня, ученик Валмиерской государственной гимназии Эмилс Абеле и ученик Сигулдской государственной гимназии Гатис Злойс.

Это, безусловно, радостное событие, но в целом английский язык начинает вызывать беспокойство, и дело не в его незнании, а, наоборот, в том, что этот иностранный язык начинает вытеснять латышский из повседневного общения детей, чего не смогли сделать в свое время русский и немецкий.

Своим видением и мыслями на "Facebook" поделился учитель истории из Тейкской средней школы, автор книг Валдис Клишанс.

Вот его мнение о ситуации с латышским языком среди молодёжи: "Я бы сказал, что она драматична, но скоро станет катастрофической! Даже в позднем СССР латышскому языку не угрожала такая опасность - у нас было огромное количество русизмов, но мы всё равно говорили между собой по-латышски. В школе или университете мы и представить себе не могли, что будем обсуждать спортивные, музыкальные или политические проблемы на русском".

Клишанс заметил, что сейчас примерно половина диалогов и разговоров молодёжи в школе на переменах происходит на английском языке. Он заметил компании, которые общаются друг с другом только на английском. Чем это объясняется?

"На латышском языке невозможно выразить эмоции", "Я не знаю, как это сказать по-латышски", " I don’t know такого слова на латышском", "В латышском языке нет слов", "Я думаю по-английски", "Мы живём в англоязычной... э-э... environment целый день, нам негде говорить по-латышски", - вот что говорят 18-летние молодые люди.

На вопрос Клишанса о том, за кого они болели на чемпионате Европы по баскетболу, последовали очень патриотичные ответы: "Конечно, мы за Латвию, потому что это наша страна", "мы латыши", "в конце концов, это Латвия".

На это учитель предложил: "Тогда давайте вместе попробуем разобраться, каковы критерии принадлежности к Латвии и патриотизма". - "Гражданство, культура и латышский язык", - уверенно заключили молодые люди.

"Когда я добавил, что при таких темпах англизации латышский язык, а вместе с ним, возможно, и Латвия как культурное пространство, исчезнут через два-три поколения, они по-настоящему задумались. Из разговора с молодыми людьми я понял, что никто не говорит с ними об этой проблеме на уровне СМИ, такой проблемы в Латвии вообще не существует", - пишет Клишанс.

(Latvijas Avīze)

Обновлено: 10:50 16.09.2025
Кто не платит алименты: обновлённый список ограничения прав (1)

Новости Латвии 10:44

Новости Латвии 1 комментариев

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции (1)

Мир 10:27

Мир 1 комментариев

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением (1)

Важно 10:24

Важно 1 комментариев

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Израильская армия начала операцию по полной оккупации Газы (1)

Мир 10:15

Мир 1 комментариев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее (1)

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 1 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Латвия за» то, чтобы власти могли копаться в вашем телефоне: да неужели!? Вот вы — за? (1)

Важно 10:07

Важно 1 комментариев

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

