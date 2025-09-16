Латвию представляли ученица Мадонской государственной гимназии Кате Иесалниеце, ученица Рижской Центральной гуманитарной средней школы Рейна Элиана Калниня, ученик Валмиерской государственной гимназии Эмилс Абеле и ученик Сигулдской государственной гимназии Гатис Злойс.

Это, безусловно, радостное событие, но в целом английский язык начинает вызывать беспокойство, и дело не в его незнании, а, наоборот, в том, что этот иностранный язык начинает вытеснять латышский из повседневного общения детей, чего не смогли сделать в свое время русский и немецкий.

Своим видением и мыслями на "Facebook" поделился учитель истории из Тейкской средней школы, автор книг Валдис Клишанс.

Вот его мнение о ситуации с латышским языком среди молодёжи: "Я бы сказал, что она драматична, но скоро станет катастрофической! Даже в позднем СССР латышскому языку не угрожала такая опасность - у нас было огромное количество русизмов, но мы всё равно говорили между собой по-латышски. В школе или университете мы и представить себе не могли, что будем обсуждать спортивные, музыкальные или политические проблемы на русском".

Клишанс заметил, что сейчас примерно половина диалогов и разговоров молодёжи в школе на переменах происходит на английском языке. Он заметил компании, которые общаются друг с другом только на английском. Чем это объясняется?

"На латышском языке невозможно выразить эмоции", "Я не знаю, как это сказать по-латышски", " I don’t know такого слова на латышском", "В латышском языке нет слов", "Я думаю по-английски", "Мы живём в англоязычной... э-э... environment целый день, нам негде говорить по-латышски", - вот что говорят 18-летние молодые люди.

На вопрос Клишанса о том, за кого они болели на чемпионате Европы по баскетболу, последовали очень патриотичные ответы: "Конечно, мы за Латвию, потому что это наша страна", "мы латыши", "в конце концов, это Латвия".

На это учитель предложил: "Тогда давайте вместе попробуем разобраться, каковы критерии принадлежности к Латвии и патриотизма". - "Гражданство, культура и латышский язык", - уверенно заключили молодые люди.

"Когда я добавил, что при таких темпах англизации латышский язык, а вместе с ним, возможно, и Латвия как культурное пространство, исчезнут через два-три поколения, они по-настоящему задумались. Из разговора с молодыми людьми я понял, что никто не говорит с ними об этой проблеме на уровне СМИ, такой проблемы в Латвии вообще не существует", - пишет Клишанс.

(Latvijas Avīze)