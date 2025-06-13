6 июня 2025 года в пункт таможенного контроля Гребнева въехал грузовик с регистрационным номером Болгарской Республики, следовавший в Россию. При проверке сотрудники таможни установили, что в грузовом отсеке транспортного средства перевозится летательный аппарат, который не был задекларирован.

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину, страны Европейского Союза ввели санкции против России, включая запрет на поставку в Россию товаров и технологий, используемых в авиации, как физическим, так и юридическим лицам.

Изучив информацию, указанную в технических документах, предоставленных по запросу таможни, было установлено, что перевозимый летательный аппарат классифицируется по товарному коду 88 раздела Комбинированной номенклатуры ЕС. Поскольку все товары с этим кодом включены в часть A приложения XI Регламента, их экспорт в Россию запрещён. В связи с этим дальнейшее передвижение транспортного средства с летательным аппаратом было запрещено.

Материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД, возбуждено уголовное дело по статье 84 Уголовного закона — за попытку нарушения санкций, установленных международными организациями и Латвийской Республикой.