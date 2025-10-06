«Гринпис» предупреждает жителей Балтии об угрозе со стороны российского «теневого флота»

По данным Greenpeace, с середины июня вдоль побережья Германии прошло 188 таких танкеров, перевозящих миллионы тонн нефти из российских портов Приморск и Усть-Луга.

По словам экологов, 123 из этих танкеров находятся под международными санкциями, а 27 «судов-призраков» не зарегистрированы ни в одной базе данных судоходства и ходят под чужими флагами.

Greenpeace подчеркивает, что 70 из этих судов, которые Россия использует для обхода санкций, старше 20 лет и больше не подходят для безопасной транспортировки нефти.

Представитель организации Тило Макс сравнил использование этих автоцистерн с перевозкой опасных грузов на незарегистрированных и незастрахованных грузовиках.

Мэкс отметил, что побережье Германии необходимо защитить от экологической угрозы, исходящей от российского теневого флота.