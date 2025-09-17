Гражданин Латвии задержан по подозрению в шпионаже на военных объектах в интересах России

В ходе расследования СГБ получила информацию о том, что гражданин Латвии передал российской разведке сведения о местонахождении, планировке и мерах безопасности на нескольких военных объектах Латвии.

Кроме того, задержанный передал российской разведке информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии военнослужащих других стран НАТО на конкретных военных объектах Латвии. Согласно имеющейся в распоряжении СГБ информации, мужчина передал российской разведке и другие сведения, которые могут быть использованы против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийского региона.

На четырех связанных с лицом объектах в Риге и ее окрестностях СГБ произвела уголовно-процессуальные действия. Сейчас служба проводит углубленное изучение содержания изъятых в ходе обысков носителей и документов.

Подозреваемому в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. В СГБ подтвердили, что задержанный не был должностным лицом, но в интересах расследования более подробных комментариев не дали.

Министр обороны Андрис Спрудс заявил агентству ЛЕТА, что действия России в контексте гибридной войны многообразны, в том числе по получению информации. Он заявил, что не может комментировать конкретное уголовное дело, но подчеркнул, что Латвия должна учитывать, что Россия будет пытаться использовать различные инструменты для получения информации и осуществления провокаций.

Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы сроком от одного до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором пробации на срок до трех лет.

В конце августа в СГБ агентству ЛЕТА рассказали, что в служебном производстве находятся три уголовных процесса о шпионаже в интересах России, а один уголовный процесс в этом году был прекращен из-за отсутствия состава преступления.

В интересах следствия более подробных комментариев по уголовным делам СГБ сейчас не дает.

Самый громкий за последние годы случай шпионажа связан с бывшим депутатом Сейма Янисом Адамсонсом. Первая инстанция приговорила бывшего парламентария за шпионаж в пользу России к тюремному заключению сроком на восемь лет и шесть месяцев. Дело сейчас находится в суде апелляционной инстанции.