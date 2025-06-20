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Гражданам России и Белоруссии запрещено покупать недвижимость в Латвии: решение Сейма

Редакция PRESS 20 июня, 2025 09:25

Новости Латвии 0 комментариев

Гражданам России и Белоруссии будет запрещено приобретать недвижимость в Латвии, согласно принятому в четверг в Сейме закону об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности, сообщает LETA.

Такой запрет будет также распространяться на юридические лица, зарегистрированные в России или Белоруссии. Он будет действовать и в отношении компаний, в которых гражданам этих стран принадлежит не менее 25% уставного капитала (акций), где они являются фактическими бенефициарами, а также на юридические структуры, созданные в этих странах. Запрет будет касаться сделок, заключённых после вступления закона в силу.

Как отмечают авторы закона, параллельно с ведением боевых действий в Украине Россия осуществляет гибридную войну против других демократических и суверенных государств, которые не поддерживают и осуждают начатую Россией агрессию либо оказывают помощь Украине в борьбе с ней. В числе таких государств — и Латвия.

Одним из инструментов немилитарного влияния и элементом гибридной войны является косвенное приобретение недвижимости в других странах. Россия также использовала присутствие своих граждан за рубежом как повод для начала военных действий, оправдывая свои действия необходимостью их защиты. Сейм ранее уже подчёркивал, что начатая Россией война против Украины требует особого внимания к защите национальной безопасности Латвии и разработки новых мер по её обеспечению, подчёркивают авторы закона.

В пояснительной записке подчёркивается, что незнание закона не освобождает от обязанности его соблюдать. Стороны сделки обязаны выбирать таких контрагентов, которые соответствуют критериям закона, и не могут ссылаться на незнание его условий. Таким образом, потенциальный продавец недвижимости обязан оценить, с кем он заключает договор купли-продажи, и учитывать возможные последствия, поскольку по закону такая сделка будет считаться недействительной.

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