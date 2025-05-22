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Готовьтесь: в ближайшее время на Латвию обрушатся мощнейшие ливни

© LETA 22 мая, 2025 15:23

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В пятницу вечером и утром в Латвии будет преобладать преимущественно облачная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.

Во многих местах ожидается сильный дождь. При слабом ветре воздух остынет до +9...+12 градусов, в Курземе - до +6...+8 градусов.

Днем дождь пройдет преимущественно в восточной части страны, в Курземе пятница будет солнечной. Максимальная температура днем составит +11...+16 градусов.

В Риге ожидается продолжительный дождь, который ослабнет к утру. Ветер слабый. Температура воздуха ночью составит около +10 градусов, а днем в пятницу - +15 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что ожидается повышение уровня воды в реках бассейнов Лиелупе и Даугавы, что может привести к затоплению низменных территорий.

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«Это что, мой сын в школе с друзьями по-русски не сможет говорить»?

Выбор редакции 19:04

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Пользователь Tik-Tok Вячеслав выложил видео, в котором не скрывает возмущения планами Нацобъединения протолкнуть, поправки, запрещающие общаться по-русски в стенах школы.

Пользователь Tik-Tok Вячеслав выложил видео, в котором не скрывает возмущения планами Нацобъединения протолкнуть, поправки, запрещающие общаться по-русски в стенах школы.

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Нанести максимальный ущерб прокремлевским элементам: российские эмигранты собрались в Риге

Важно 19:02

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«Декларация 2025», принятая на общем собрании Ассоциации содействия развитию российского гражданского общества и поддержке русских эмигрантов (АРЕМ) в четверг, предусматривает в качестве одной из задач АРЕМ активное противодействие прокремлевским элементам в Латвии, сообщил председатель правления АРЕМ Димитрий Саввин на заседании, состоявшемся после общего собрания.

«Декларация 2025», принятая на общем собрании Ассоциации содействия развитию российского гражданского общества и поддержке русских эмигрантов (АРЕМ) в четверг, предусматривает в качестве одной из задач АРЕМ активное противодействие прокремлевским элементам в Латвии, сообщил председатель правления АРЕМ Димитрий Саввин на заседании, состоявшемся после общего собрания.

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Украина и Россия обменялись списками пленных на обмен

Мир 18:49

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Украина передала российской стороне список военнопленных на обмен по формуле «1000 на 1000», сообщил агентству «Интерфакс-Украина» заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Украина передала российской стороне список военнопленных на обмен по формуле «1000 на 1000», сообщил агентству «Интерфакс-Украина» заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

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В Вашингтоне убиты два сотрудника посольства Израиля: через неделю пара собиралась обручиться

Важно 18:35

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Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне убиты возле местного еврейского музея, сообщает CNN, ссылаясь на полицию.

Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне убиты возле местного еврейского музея, сообщает CNN, ссылаясь на полицию.

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Если ничего не менять, страна закончится: глава Торгово-промышленной палаты

Важно 18:24

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Демографический и социально-экономический дрейф, в котором оказалась Латвия, необходимо остановить, энергию же для нужных перемен может дать или какой-то сильный политик с идеями, или же мощный кризис, сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

Демографический и социально-экономический дрейф, в котором оказалась Латвия, необходимо остановить, энергию же для нужных перемен может дать или какой-то сильный политик с идеями, или же мощный кризис, сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

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Вырубить лес, повысить НДС и залезть в долги: Латковский предлагает использовать всё для обороны

Латышские СМИ 18:15

Латышские СМИ 0 комментариев

"В данный момент латвийскому обществу — подчёркиваю, всему обществу, а не только правительству, политикам или чиновникам Минфина — необходимо найти средства для укрепления обороноспособности страны" - заявляет публицист Бен Латковский на страницах издания "Неаткарига". Ситуация после прихода Дональда Трампа на пост президента США стала тревожной: на Соединённые Штаты больше нельзя полагаться. Где же взять эти деньги?

"В данный момент латвийскому обществу — подчёркиваю, всему обществу, а не только правительству, политикам или чиновникам Минфина — необходимо найти средства для укрепления обороноспособности страны" - заявляет публицист Бен Латковский на страницах издания "Неаткарига". Ситуация после прихода Дональда Трампа на пост президента США стала тревожной: на Соединённые Штаты больше нельзя полагаться. Где же взять эти деньги?

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За год дефицит бюджета в Латвии вырос в восемь раз!

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

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