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Готов ли ваш автомобиль к зиме? Часто забываемая вещь – топливный фильтр

Редакция PRESS 21 октября, 2024 12:13

Бизнес 0 комментариев

Каждый водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда в мороз двигатель не заводится. Нередко причиной является позабытый уход за топливным фильтром, что может привести к остановке двигателя. До первого снега стоит прислушаться к советам эксперта о том, как избежать этой легко устранимой, но роковой ошибки зимой.

Засорился фильтр? Поездка окончена

«Фильтры в автомобилях продлевают срок службы двигателя и его систем управления; топливный фильтр защищает систему подачи и впрыска топлива», – объясняет руководитель группы продуктов Inter Cars Рейнис Пухартс. «Особое внимание на это стоит обращать владельцам дизельных автомобилей, а также бензиновых с системой непосредственного впрыска топлива. Компоненты этих систем очень чувствительные и точные, поэтому любое попадание примесей в систему подачи топлива может вызвать серьезные повреждения, а стоимость их ремонта очень высока – значительно выше, чем стоимость замены фильтра».

К сожалению, внешне автомобиль не подает никаких сигналов о том, что фильтр нужно заменить – вплоть до последнего момента двигатель, казалось бы, работает правильно, и изменения могут быть незаметны для водителей. Водитель замечает проблему только тогда, когда в системе накопилось уже столько грязи, что это препятствует подаче топлива к двигателю.

Наиболее частые симптомы: плохое ускорение, потеря мощности, повышенный расход топлива, неравномерная работа двигателя или невозможность его запустить вообще. Особенно это заметно в холодные месяцы года, когда при сильном морозе водители не могут завести свои автомобили.

Как часто нужно менять фильтр, чтобы автомобиль служил дольше?

Важно менять фильтр в соответствии с интервалами, указанными производителем автомобиля. Они могут быть разными: для одного это может быть 30 000 км, для другого – до 120 000 км. В отдельных случаях производитель не указывает, когда фильтр подлежит замене. Это касается случаев, когда используются так называемые пожизненные или «Life time» фильтры, которые в основном устанавливаются в топливном баке. Обычно такие фильтры используются в автомобилях азиатского производства, оснащенных бензиновыми двигателями.

Зависит ли частота замены топливного фильтра от качества топлива? Р.Пухартс подчеркивает, что – да! «Современные автозаправочные станции делают все возможное, чтобы обеспечить максимально чистое топливо, соответствующее нормам Европейского Союза. Однако это не означает, что оно полностью свободно от примесей», – напоминает он.

«Топливные фильтры автомобиля – последний этап фильтрации топлива перед его сгоранием в цилиндрах двигателя. Если использовать качественное топливо, приобретенное на официальной заправочной станции, о замене фильтра придется думать реже. Но ситуация гораздо печальнее, если водитель покупает топливо в каком-то неофициальном месте, где его происхождение неизвестно». В этом случае уровень загрязнений может быть значительно выше. Фильтр придется менять гораздо чаще, чем в интервалах, указанных производителем, и существует больший риск серьезных повреждений системы подачи топлива.

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