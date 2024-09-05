Государственные пособия учащимся: кому и какие положены в этом году?

Поддержка по потере кормильца

Если старшеклассник продолжает учиться

Государственное агентство социального страхования (VSAA) продолжает выплачивать услугу (выплату господдержки) лицам, которые учатся или продолжают учиться в общеобразовательном, профессиональном образовательном учреждении, колледже или университете очно и не достигли 24-летнего возраста, за исключением времени, когда учеба была прервана.

V В данном случае - если ребенок достиг 18-летнего возраста и получает одну из следующих услуг VSAA:

- пенсия по случаю потери кормильца;

- страховое возмещение по потере кормильца вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

- возмещение ущерба семье погибшего участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Если у молодого человека до достижения 18-летнего возраста имеется определенная инвалидность, то пенсия по случаю потери кормильца назначается и выплачивается без ограничения возраста и независимо от того, учится ли он.

Выплата VSAA продолжается с учетом информации, предоставленной в электронном виде Министерством образования и науки (МОН/IZN). Справку из учебного заведения предоставлять не требуется.

Если образовательное учреждение своевременно внесло информацию в информационную базу МОН в сентябре, то, как только VSAA получит эту информацию, выплата пенсии или компенсации по случаю потери кормильца будет продлена - и пенсия дойдет до адресата в ближайшую возможную дату.

Поэтому дата выплаты пенсии или компенсации в сентябре может отличаться от ранее установленной даты выплаты.

V Если молодой человек достиг 18-летнего возраста и получает одну из следующих услуг:

- государственное социальное пособие по случаю потери кормильца;

- государственная поддержка детей, больных целиакией;

то помощь продолжает выплачиваться тем молодым людям, что обучаются в общеобразовательном или профессиональном образовательном учреждении - до 20 лет или обучающимся в вузе очно – до 24 лет. Справка из учебного заведения не требуется.

Государственное социальное пособие выплачивается за предыдущий месяц, поэтому пособие за август будет выплачено в сентябре. Если молодой человек не продолжит учебу в сентябре, то в октябре пособие выплачиваться не будет.

Если ребенок учится за границей, то для продолжения выплаты господдержки необходимо представить в VSAA справку, выданную зарубежным учебным заведением, - не ранее дня начала обучения в образовательном учреждении.

В справке надо указать учебный год и курс, продолжительность и дату окончания учебной программы, а также отметку, что молодой человек учится очно, если тот получает образование в вузе или колледже.

Может потребоваться перевод этого документа на латышский язык.

(!) Легализация не требуется для дипломов иностранных учебных заведений, выданных в государствах-членах ЕС/ЕЭЗ, Швейцарии, Великобритании, России и на Украине...

Семейное пособие

Оно выплачивается, пока ребёнок учится

Государственное семейное пособие на ребенка старше 16 лет назначается и выплачивается, если тот учится в общеобразовательном или профессиональном образовательном учреждении (не вузе). Пособие выплачивается за период, пока ребенок учится, но не дольше, чем до достижения 20-летнего возраста или вступления в брак.

Семьям, в которых дети окончили 9 классов в июне, VSAA продолжает выплачивать семейное пособие по 30 сентября. Аналогично за каждого учащегося средней школы семейное пособие выплачивается по 30 сентября. Далее, если в электронном виде поступила информация от Министерства образования и науки (IZN) о том, что молодой человек продолжает обучение в общеобразовательной школе или профессиональном учебном заведении (не вузе), VSAA продолжит выплачивать пособие. Справка из учебного заведения не требуется.

Если информация в текущем учебном году не поступила из министерства, то выплата семейного пособия прекратится с 1 октября.

ПРИМЕР. Анна в этом году закончила 9 классов и продолжит обучение в средней школе. VSAA будет выплачивать пособие по 30 сентября, а после получения информации из Минобраза о том, что Анна продолжает обучение в 10-м классе средней школы, семейное пособие продолжит выплачиваться. Пособие будет выплачиваться и в том случае, если Анна продолжит обучение в профессиональном образовательном учреждении...

После окончания 12-го класса общеобразовательного учреждения, независимо от возраста подростка, VSAA с 1 июля прекращает выплату пособия.

Если после окончания 12-го класса молодой человек продолжает обучение в профессиональном образовательном учреждении (не вузе) и не достиг 20-летнего возраста, то VSAA после получения информации министерства назначит пособие и за летние месяцы (июль и август) и продолжит выплачивать его в течение учебного года, но не дольше, чем до его 20-летия. Справка из учебного заведения не требуется.

ПРИМЕР. Эдгару 19 лет. В этом году он закончил 12-й класс. В следующем учебном году он планирует освоить профессию столяра в профессиональном образовательном учреждении. VSAA выплачивало семейное пособие Эдгару до 1 июля.

В начале нового учебного года, получив информацию из МОН о том, что Эдгар учится в профшколе, ему назначат пособие за июль и август и продолжат выплачивать ее в новом учебном году до тех пор, пока Эдгар учится, но не дольше, чем до достижения им 20-летнего возраста...

Если ребенок учится в профессиональном образовательном учреждении, то, как и студентам общеобразовательного учреждения, пособие выплачивается и за летние месяцы, пока молодой человек продолжает обучение в образовательном учреждении.

ПРИМЕР. Янис учится в профессиональном образовательном учреждении, изучает четырехлетнюю образовательную программу. В этом году он закончил 1-й курс. VSAA будет выплачивать семейное пособие Янису по 30 сентября. В начале нового учебного года, получив от МОН информацию о том, что Янис продолжает обучение на 2-м курсе этого учебного заведения, VSAA продолжит выплачивать государственное семейное пособие.

Если ребенок учится за рубежом, претенденту на семейное пособие необходимо подать в VSAA заявление из зарубежного учебного заведения. Оно должно содержать информацию, позволяющую однозначно сделать вывод о том, что лицо, которому выдано свидетельство, обучается в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении в течение указанного в документе периода.

Государственные семейное пособие на детей-инвалидов продолжают выплачивать после достижения ребенком 16-летнего возраста независимо от того, учится ребенок или нет. Пособие выплачивается детям-инвалидам не дольше, чем до достижения ими 20-летнего возраста или вступления в брак...

Проездной билет

RIgas satiksme предлагает поторопиться

Если родители школьников или студенты рижских вузов не успели оформить проездные билеты на льготный проезд, то стоит поторопиться.

Для школьников проезд в рижском общественном транспорте бесплатный. Главное - оформить э-карту, которую обновляют в 5-м и 10-м классах. Для этого надо зайти на портал eriga.lv, в своем профиле сразу можно увидеть данные ребенка, надо добавить фотографию.

Те, кто подаст заявку в начале учебного года, э-карту школьника получат лишь к концу сентября.

А студентам надо приобрести льготный проездной билет на месяц с 50-процентной скидкой. В противном случае для учащихся вузов в Риге разовый билет стоит столько же, сколько и для остальных жителей, — 1 евро и 50 центов.

Вопрос скидок на разовый билет для студентов никак не может решиться. Депутаты обещают вернуться к нему на днях...

(!) Больше информации – на портале Государственного агентства социального страхования: vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА