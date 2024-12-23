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Господи, лучше бы наркотики или секс в туалете… В одной школе жутчайшее ЧП: пели на русском

Редакция PRESS 23 декабря, 2024 20:44

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«Я протестовал устно, но безрезультатно»; общественность в шоке от инцидента в музыкальной школе", - так озаглавлен текст на портале "Неаткариги". Ну какой родитель не кинется тут же читать: боже, что же там - наркотики, быстрый секс между старшеклассниками в туалете, взрывчатка в учительской? Нет, всё гораздо хуже...

"Традиционно на Рождество в школах устраивают концерты, на которые приглашают родителей. Отец, чей концерт дочери в музыкальной школе им. Язепа Мединьша проходил на русском языке, был очень удивлен, - сообщает нам издание.

Гинтс Турлайс пишет на сайте «Х». На 99% он был на русском языке. И все это на латвийские государственные деньги. Есть ли исключение для музыкальных школ, которые должны говорить на латышском языке?»

Обсуждение с комментаторами показало, что отец высказывал возражения, но они не были приняты во внимание. Ответственность он возлагает на министерство образования, министерство культуры и Рижскую думу "которые обязательно разберутся в этом и примут меры».

Комментаторы возмущены и делятся своими наблюдениями за музыкальной школой Мединьша. Моего сына при планировании уроков тоже записали в русский класс сольфеджио (да, один для русских, другой для латышей), потому что, видите ли, фамилия не очень латышская».

Похожая ситуация в Академии культуры: «Мой бывший одноклассник сегодня выложил на ФБ два видео из Латвийской академии культуры! Там был концерт, на котором выступала ее внучка. Ведущий концерта говорит по-русски, а дети поют по-русски».

Комментарий press.lv:

Если ко всем этим комментаторам подсоединить в нужное место резиновый шланг, а второй его конец - в Инчукалнское газохранилище, то мы навсегда забудем про зависимость от любого природного газа иностранного происхождения. Своего будет столько, что ещё эстонцам предложим на продажу.

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Комментарии (0) 33 реакций
Комментарии (0) 33 реакций
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