Господи, лучше бы наркотики или секс в туалете… В одной школе жутчайшее ЧП: пели на русском

"Традиционно на Рождество в школах устраивают концерты, на которые приглашают родителей. Отец, чей концерт дочери в музыкальной школе им. Язепа Мединьша проходил на русском языке, был очень удивлен, - сообщает нам издание.

Гинтс Турлайс пишет на сайте «Х». На 99% он был на русском языке. И все это на латвийские государственные деньги. Есть ли исключение для музыкальных школ, которые должны говорить на латышском языке?»

Обсуждение с комментаторами показало, что отец высказывал возражения, но они не были приняты во внимание. Ответственность он возлагает на министерство образования, министерство культуры и Рижскую думу "которые обязательно разберутся в этом и примут меры».

Комментаторы возмущены и делятся своими наблюдениями за музыкальной школой Мединьша. Моего сына при планировании уроков тоже записали в русский класс сольфеджио (да, один для русских, другой для латышей), потому что, видите ли, фамилия не очень латышская».

Похожая ситуация в Академии культуры: «Мой бывший одноклассник сегодня выложил на ФБ два видео из Латвийской академии культуры! Там был концерт, на котором выступала ее внучка. Ведущий концерта говорит по-русски, а дети поют по-русски».

Комментарий press.lv:

Если ко всем этим комментаторам подсоединить в нужное место резиновый шланг, а второй его конец - в Инчукалнское газохранилище, то мы навсегда забудем про зависимость от любого природного газа иностранного происхождения. Своего будет столько, что ещё эстонцам предложим на продажу.