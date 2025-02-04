Общий дефицит бюджета в 2024 году составил всего 849,6 млн евро, пишет "Неаткарига". Еще приятнее отметить, что согласно другой методологии - методологии денежных потоков - дефицит консолидированного общего бюджета на 2024 год был всего 733 миллиона евро, и это почти на 600 миллионов евро меньше, чем в 2023 году.

Эти цифры подвигли обозревателя издания Арниса Клуйниса на следующие размышления:

"Экономисты любят долг в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) больше, чем сумму долга в евро, игнорируя вопросы о соответствии заявленного статистиками ВВП реальности. В конце прошлого года «Неаткарига» рассказала о единственном реальном экономическом достижении государственного предприятия Latvijas Pasts - полученном от контролирующих органов разрешении повысить почтовые тарифы на 40% - из-за роста цен на доставку. Рости немалый, учитывая, что, по данным ЦСУ, базовый уровень инфляции в Латвии уже несколько лет не достигает и 4 %.

Случай с почтой - пример того, как статистики не могут и не хотят учитывать реальный рост цен. Они выдают рост цен на товары и услуги за увеличение ВВП в денежном выражении, когда на самом деле никакого увеличения товаров и услуг не происходит. Наиболее правдоподобным изменением ВВП Латвии является его падение примерно теми же темпами, какими сокращается население страны.

И тут возникает вопрос: действительно ли Латвия сможет увеличить расходы на оборону до 5 % от своего фиктивно раздутого ВВП. Раздутый ВВП нужен для того, чтобы убедить кредиторов Латвии в том, что ее экономика, из которой они получат свои деньги с процентами, на подъеме. Это оправдывает дальнейшее кредитование Латвии, за счет которого страна выплачивает свои старые долги. Пока продолжается кредитование, могут продолжаться и выплаты. Но для оборонного бюджета нужны реальные, а не виртуальные деньги. Искусственно надутый ВВП таких денег не дает. Значит, Латвии придется от чего-то отказаться - либо от 5% на оборону, либо от раздутого ВВП. Нужно только найти вескую причину для сокращения. Потребуется экономический кризис, чтобы позволить сократить сумму, которую Латвии придется тратить на содержание блока НАТО и внутри него военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, но так, чтобы разозлить президента США Дональда Трампа".

При распределении государственного бюджета между основным государственным бюджетом, специальным (социальным) бюджетом и муниципальным бюджетом получается баланс доходов и расходов правительства с дефицитом в 1,1 млрд евро и муниципальный баланс с дефицитом в 48 млн евро, в результате чего в социальном бюджете остается профицит в 337 млн евро. Этот профицит сейчас укрепляет имидж Латвии как экономного хозяина, а в дальнейшем обеспечит средства для поддержки растущего числа пенсионеров и т. д., если мы считаем, что выплаты из сэкономленных в этом бюджете средств начнутся до того, как эти сбережения потеряют свою стоимость из-за инфляции.

В консолидированном общем бюджете государственных, социальных и местных органов власти доходы увеличились на 1,5 млрд евро, или на 9,7 %, до 17,1 млрд евро в прошлом году по сравнению с предыдущим годом, пишет издание. Из них 13,6 млрд евро поступило от налогов, 1,8 млрд евро - от иностранных государств и 1,2 млрд евро - от неналоговых поступлений, львиная доля которых пришлась на дивидендные выплаты государственных монополий. Другими словами, повышение цен на электроэнергию фактически является еще одним налогом.

Из 17,9 млрд евро расходов консолидированного общего бюджета 5,2 млрд евро приходится на пенсии и пособия и 4 млрд евро - на заработную плату. Капитальные расходы общего бюджета в 2024 году составят 1,5 млрд евро.