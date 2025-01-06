О них с радостью и гордостью пишет в своем аккаунте "Движение/За!": "Установлены новые торговые места в микрорайонах! Теперь уличная торговля может длиться весь год, потому что у новых модулей есть крыша, стены, они защищают торговцев от дождя, ветра и жаркого солнца. Установлено 22 модуля. В течение следующих двух лет планируем установить еще 44 новые точки".

Сообщалось, что новые модули для уличной торговли установлены в Риге в микрорайонах Зиепниеккалнс, Даугавгрива, Тейка, Центр, Саркандаугава, Югла.

Вот некоторые из множества комментариев:

- Какие советские краски и стиль.

- Посмотрите внимательнее, можно ли вообще хвастаться такими навесами. На Югле очень по-дешмански - на обочине шоссе, без стенки, там и продавец будет грязным, и укроп.

- Есть предложение: политическим партиям разрешить агитировать перед выборами в самоуправления только в этих будках. Если бы так решили заблаговременно, были бы нормальные торговые стенды. В ИТ-стартапах есть такой принцип eat your own dog food. Очень хорошо открывает глаза на недостатки продукта.

- Сколько стоят эти дисфункциональные торговые стенды? 488 тысяч евро. (...) Это деревья в горшках, 2-я версия, только вместо деревьев неудобные и мучительные условия создаются для людей, которым приходится пользоваться этими переоцененными и неэргономичными деревянными какашками.

- Но эти будки свою задачу выполняют хорошо - действительно, город сразу выглядит, как Россия.

- Правильно, и нечего продавцам в киосках трещать между собой. Особенно весело, если кто-то решил, что у него дико обширный ассортимент продукции - давай-ка возьму два торговых места.

- Вот и причина, почему в Риге все в ж...! Наконец-то деревья за 5 тысяч превзойдены! Рижане ждут выборов, как свежего воздуха. Теперь могу убежденно сказать - так плохо даже при Ушакове не было! И да, тротуар вдоль 4-полосной дороги не был почищен еще в обед.

- Это не безвкусица, это винтаж! Аккурат из 70-х годов прошлого века.

- А еще эти хунвейбины хотят снизить [разрешенную] скорость до 30 км/ч, чтобы мы все пялились на их сортиры, в которых даже носками невозможно торговать.