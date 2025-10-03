Глаза на дороге – важнее спидометра: что часто забывают водители? Реклама Редакция PRESS 3 октября, 2025 12:39 Реклама

Шины, расход топлива, тормоза – обо всём этом водители думают регулярно. Но один из самых важных элементов безопасного вождения нередко остаётся без внимания – зрение. Именно оно является главным ориентиром на дороге, и даже небольшие изменения могут превратиться в опасность в тот момент, когда нужно принять быстрое и точное решение.

Чёткое зрение – залог безопасности

Проверка зрения – это не роскошь и не выбор по желанию. Это необходимость, если мы хотим безопасно управлять автомобилем и защищать не только себя, но и других участников дорожного движения. Чем лучше вы видите, тем быстрее замечаете дорожные знаки, пешеходов или препятствия. А вот размытые контуры, затуманенный взгляд или двоение в глазах замедляют реакцию и могут привести к аварийной ситуации.

Поэтому хорошее зрение за рулём – это не вопрос удобства, а основное условие безопасности.

Бесплатная проверка зрения – маленький шаг с большой пользой

Специалисты напоминают: проверять зрение нужно регулярно, даже если вы не ощущаете проблем.

В возрасте от 20 до 40 лет достаточно проверяться раз в два года.

В возрасте от 40 до 60 лет зрение рекомендуется проверять каждые 1–2 года.

После 60 лет проверка должна проходить ежегодно.

Сейчас в салонах Fielmann взрослые от 18 лет могут пройти проверку зрения бесплатно. Опытные оптометристы с помощью современного оборудования оценят остроту зрения, проверят функции глаз и помогут подобрать наиболее подходящие линзы и оправы.

Переменный свет? На помощь приходят Transitions® XTRActive®

Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда мешает яркий солнечный луч, внезапный туннель или блики на мокрой дороге. Именно в таких случаях незаменимы линзы нового поколения Transitions® XTRActive®, которые автоматически адаптируются к изменениям освещения как на улице, так и в салоне автомобиля.

Линзы уменьшают блики, улучшают контрастность и позволяют видеть естественные цвета. С ними не нужно менять очки в зависимости от освещения – это одни очки на весь день.

Основные преимущества:

Затемняются и в салоне автомобиля – единственные фотохромные линзы, активирующиеся за лобовым стеклом.

100 % защита от UVA и UVB, а также фильтр от вредного синего света.

Самые тёмные на рынке – подходят людям с чувствительными глазами и для долгих поездок.

Удобство без компромиссов – не нужно носить несколько пар очков при смене погоды.

Высокое качество зрения – водитель быстрее замечает знаки, контуры и препятствия.

Три цвета – для любого стиля

Линзы нового поколения Transitions® XTRActive® выпускаются в трёх элегантных оттенках:

тёплый коричневый,

универсальный серый,

изысканный серо-зелёный.

Они не только защищают глаза, но и становятся стильным акцентом. Линзы реагируют как на ультрафиолет, так и на интенсивность света: в автомобиле они достигают примерно половины максимального затемнения, а на улице становятся полностью тёмными.

Drivewear® – когда стиль встречается с безопасностью

В оптиках Fielmann также доступны линзы Transitions® Drivewear® – первые постоянно поляризованные линзы с переменной степенью затемнения. Они адаптируются к уровню освещённости, уменьшают блики и обеспечивают контрастность как в солнечную, так и в пасмурную или туманную погоду.

Полностью прозрачными такие линзы не становятся, поскольку разработаны как современное решение солнцезащитных очков для водителей, которые ценят стиль и безопасность одновременно.

Безопасность начинается со зрения. Каким бы хорошим ни был автомобиль или мощным двигатель, чёткое зрение – главное условие безопасной поездки. Не откладывайте проверку зрения, чтобы она не превратилась в риск для вас и других участников движения.

Сейчас в оптиках Fielmann проверка зрения для взрослых проводится бесплатно.