Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Глаза на дороге – важнее спидометра: что часто забывают водители?

Реклама Редакция PRESS 3 октября, 2025 12:39

Реклама

Шины, расход топлива, тормоза – обо всём этом водители думают регулярно. Но один из самых важных элементов безопасного вождения нередко остаётся без внимания – зрение. Именно оно является главным ориентиром на дороге, и даже небольшие изменения могут превратиться в опасность в тот момент, когда нужно принять быстрое и точное решение.

Чёткое зрение – залог безопасности

Проверка зрения – это не роскошь и не выбор по желанию. Это необходимость, если мы хотим безопасно управлять автомобилем и защищать не только себя, но и других участников дорожного движения. Чем лучше вы видите, тем быстрее замечаете дорожные знаки, пешеходов или препятствия. А вот размытые контуры, затуманенный взгляд или двоение в глазах замедляют реакцию и могут привести к аварийной ситуации.

Поэтому хорошее зрение за рулём – это не вопрос удобства, а основное условие безопасности.

Бесплатная проверка зрения – маленький шаг с большой пользой

Специалисты напоминают: проверять зрение нужно регулярно, даже если вы не ощущаете проблем.

  • В возрасте от 20 до 40 лет достаточно проверяться раз в два года.
  • В возрасте от 40 до 60 лет зрение рекомендуется проверять каждые 1–2 года.
  • После 60 лет проверка должна проходить ежегодно.

Сейчас в салонах Fielmann взрослые от 18 лет могут пройти проверку зрения бесплатно. Опытные оптометристы с помощью современного оборудования оценят остроту зрения, проверят функции глаз и помогут подобрать наиболее подходящие линзы и оправы.

Переменный свет? На помощь приходят Transitions® XTRActive®

Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда мешает яркий солнечный луч, внезапный туннель или блики на мокрой дороге. Именно в таких случаях незаменимы линзы нового поколения Transitions® XTRActive®, которые автоматически адаптируются к изменениям освещения как на улице, так и в салоне автомобиля.

Линзы уменьшают блики, улучшают контрастность и позволяют видеть естественные цвета. С ними не нужно менять очки в зависимости от освещения – это одни очки на весь день.

Основные преимущества:

  • Затемняются и в салоне автомобиля – единственные фотохромные линзы, активирующиеся за лобовым стеклом.
  • 100 % защита от UVA и UVB, а также фильтр от вредного синего света.
  • Самые тёмные на рынке – подходят людям с чувствительными глазами и для долгих поездок.
  • Удобство без компромиссов – не нужно носить несколько пар очков при смене погоды.
  • Высокое качество зрения – водитель быстрее замечает знаки, контуры и препятствия.

 

Три цвета – для любого стиля

Линзы нового поколения Transitions® XTRActive® выпускаются в трёх элегантных оттенках:

  • тёплый коричневый,
  • универсальный серый,
  • изысканный серо-зелёный.

Они не только защищают глаза, но и становятся стильным акцентом. Линзы реагируют как на ультрафиолет, так и на интенсивность света: в автомобиле они достигают примерно половины максимального затемнения, а на улице становятся полностью тёмными.

Drivewear® – когда стиль встречается с безопасностью

В оптиках Fielmann также доступны линзы Transitions® Drivewear® – первые постоянно поляризованные линзы с переменной степенью затемнения. Они адаптируются к уровню освещённости, уменьшают блики и обеспечивают контрастность как в солнечную, так и в пасмурную или туманную погоду.

Полностью прозрачными такие линзы не становятся, поскольку разработаны как современное решение солнцезащитных очков для водителей, которые ценят стиль и безопасность одновременно.

Безопасность начинается со зрения. Каким бы хорошим ни был автомобиль или мощным двигатель, чёткое зрение – главное условие безопасной поездки. Не откладывайте проверку зрения, чтобы она не превратилась в риск для вас и других участников движения.

Сейчас в оптиках Fielmann проверка зрения для взрослых проводится бесплатно.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать