Главой Балвского края избран представитель «зелёных» Янис Труповниекс

За Труповниекса проголосовали девять депутатов, против были четверо, двое воздержались.

За второго кандидата, предыдущего мэра Сергея Максимова (Латгальская партия), проголосовали пять депутатов, против тоже были пять, воздержались также пять.

Перед голосованием Труповниекс заявил, что намерен пересмотреть и оптимизировать расходы самоуправления, поддерживать профессиональную и честную работу, создать благоприятную среду для предприятий и населения.

Он также хочет укрепить диалог между волостями и городом, готов выслушать и поддержать жителей.

Труповниекс возглавлял Балвскую городскую думу в период с 2001 по 2005 год и Балвскую краевую думу с 2009 по 2011 год.

Латгальская партия в Балвском крае получила поддержку 27,41% избирателей, что дало ей пять депутатских мест в думе.

Второе место заняла Латвийская зеленая партия - 21,4% голосов, что дало ей четыре мандата. На третьем месте Союз зеленых и крестьян - 14,96% голосов и два депутатских мандата.

Национальное объединение набрало в Балвском крае 12,36% голосов и также получило два места, а у партии "Латвия на первом месте", получившей 8,83% голосов, один мандат. Еще одно место в думе Балвского края получит партия "Для развития Латвии" - 5,76%.