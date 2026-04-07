Главное течение Земли «включилось» не сразу: и это изменило климат планеты

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 19:17

Наука 0 комментариев

Самое мощное океаническое течение на Земле оказалось куда «умнее», чем считали раньше. Оно не просто появилось — оно включилось в нужный момент и буквально помогло охладить планету.

Речь о Антарктическом циркумполярном течении — гигантском потоке воды, который окружает Антарктиду и переносит больше воды, чем все реки мира вместе взятые. Сегодня это один из ключевых элементов глобальной климатической системы.

Но, как выяснилось, его запуск был не таким простым.

Учёные считали, что достаточно было «открыть» океанические проходы между Антарктидой, Австралией и Южной Америкой — и течение сформируется само. Новое исследование показывает: этого оказалось недостаточно.

Нужна была точная комбинация факторов.

Около 34 миллионов лет назад Земля переживала резкое похолодание — переход от тёплого «парникового» климата к более холодному миру с ледяными шапками. В это же время континенты начали расходиться, и между ними открылись морские проливы.

Но течение всё равно не возникло сразу.

Ключевую роль сыграли ветры.

Только когда Австралия отодвинулась достаточно далеко, а сильные западные ветры начали проходить через так называемый Тасманов пролив, система «собралась» — и течение стало непрерывным кольцом вокруг Антарктиды.

До этого океан вёл себя иначе: в одних регионах потоки были сильными, в других — почти отсутствовали.

И вот тут начинается самое интересное.

Когда течение заработало, оно начало активно «вытягивать» углекислый газ из атмосферы в океан. Это усилило охлаждение — и помогло сформировать мир, в котором мы живём до сих пор.

То есть одно течение — фактически повлияло на климат всей планеты.

Сегодня уровень CO₂ снова растёт, и учёные всё чаще смотрят в прошлое, чтобы понять, как система может повести себя дальше. Но есть нюанс: климат прошлого нельзя просто «скопировать» в будущее.

Зато он даёт подсказку.

Иногда для глобальных изменений достаточно не одного события — а совпадения сразу нескольких факторов в нужный момент.

И тогда система просто… включается.
 
 

Комментарии (0)
Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

