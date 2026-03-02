Глава МИД Израиля заявил, что Испания «стоит на стороне Ирана»

Испания отвергла критику Израиля по поводу ее позиции в отношении продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, а один из чиновников назвал "смехотворными" обвинения в том, что Мадрид выступает на стороне Ирана.

"Испанское правительство, которое стоит на стороне всех тиранов мира, как оно стояло на стороне Венесуэлы, теперь стоит на стороне Ирана", - заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в воскресенье в интервью утреннему шоу Euronews "Европа сегодня".

Саар раскритиковал позицию Испании в отношении войны, заявив, что она является исключением в Европе.

"За последние два дня я разговаривал с большинством министров иностранных дел стран ЕС, и значительное число из них придерживается того же мнения. [...] Они могут желать нам успеха, участвовать в этой операции они не хотят", - сказал Саар.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ответил на это обвинение также в интервью Euronews Europe Today в понедельник.

"Это абсурдно и смешно. У Испании последовательная внешняя политика", - сказал он, добавив, что страна "последовательно" реализует свою позицию в отношении конфликтов по всему миру.

В субботу премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "отвергает односторонние военные действия США и Израиля" в отношении Ирана, утверждая, что они "представляют собой эскалацию и способствуют созданию более неопределенного и враждебного международного порядка".

На следующий день Санчес в своем заявлении сказал, что можно "выступать против ненавистного режима и в то же время быть против неоправданной и опасной военной интервенции", подвергнув при этом резкой критике действия иранского режима и КСИР.

Он также решительно осудил неизбирательные нападения Ирана на другие страны Персидского залива, а также запуск ракет "Хезболлах" в сторону Израиля и собственные рейды Израиля в Ливан, настаивая на том, что "насилие порождает только большее насилие".

Испанское правительство закрепило за собой репутацию наиболее критически настроенного к интервенционистской внешней политике президента США Дональда Трампа в Европе и одного из самых жестких критиков войны Израиля в Газе.

Испания - единственная крупная страна ЕС, которая прямо критикует американо-израильские удары по Ирану, в то время как другие европейские правительства осуждают (источник на английском языке) только иранские атаки на страны региона.

В заявлении ЕС о событиях на Ближнем Востоке, которое было согласовано Верховным представителем Каей Каллас и 27 странами-членами, говорится о "защите гражданского населения и полном соблюдении международного права, включая принципы Устава ООН и международного гуманитарного права", но не упоминаются удары по Ирану, с которых началась эскалация.

Альбарес заявил государственному телевидению RTVE, что американские военные базы на территории Испании не использовались и не будут использоваться для нанесения ударов по Ирану, поскольку это не соответствует соглашению между двумя странами и "выходит за рамки принципа Организации Объединенных Наций".

Посольство Ирана в Испании выразило уважение к этой позиции, которая, по его словам, "соответствует международному праву".