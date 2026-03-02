Глава МИД Израиля заявил, что Испания «стоит на стороне Ирана»

2 марта, 2026 18:14

Жители Тегерана наблюдают за взрывами в городе.

"Испанское правительство, которое стоит на стороне всех тиранов мира, как оно стояло на стороне Венесуэлы, теперь стоит на стороне Ирана", - заявил Гидеон Саар в интервью Euronews. Министр иностранных дел Испании назвал слова Саара "абсурдными и нелепыми".

Испания отвергла критику Израиля по поводу ее позиции в отношении продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, а один из чиновников назвал "смехотворными" обвинения в том, что Мадрид выступает на стороне Ирана.

"Испанское правительство, которое стоит на стороне всех тиранов мира, как оно стояло на стороне Венесуэлы, теперь стоит на стороне Ирана", - заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в воскресенье в интервью утреннему шоу Euronews "Европа сегодня".

Саар раскритиковал позицию Испании в отношении войны, заявив, что она является исключением в Европе.

"За последние два дня я разговаривал с большинством министров иностранных дел стран ЕС, и значительное число из них придерживается того же мнения. [...] Они могут желать нам успеха, участвовать в этой операции они не хотят", - сказал Саар.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ответил на это обвинение также в интервью Euronews Europe Today в понедельник.

 "Это абсурдно и смешно. У Испании последовательная внешняя политика", - сказал он, добавив, что страна "последовательно" реализует свою позицию в отношении конфликтов по всему миру.

В субботу премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "отвергает односторонние военные действия США и Израиля" в отношении Ирана, утверждая, что они "представляют собой эскалацию и способствуют созданию более неопределенного и враждебного международного порядка".

На следующий день Санчес в своем заявлении сказал, что можно "выступать против ненавистного режима и в то же время быть против неоправданной и опасной военной интервенции", подвергнув при этом резкой критике действия иранского режима и КСИР.

Он также решительно осудил неизбирательные нападения Ирана на другие страны Персидского залива, а также запуск ракет "Хезболлах" в сторону Израиля и собственные рейды Израиля в Ливан, настаивая на том, что "насилие порождает только большее насилие".

Испанское правительство закрепило за собой репутацию наиболее критически настроенного к интервенционистской внешней политике президента США Дональда Трампа в Европе и одного из самых жестких критиков войны Израиля в Газе.

Испания - единственная крупная страна ЕС, которая прямо критикует американо-израильские удары по Ирану, в то время как другие европейские правительства осуждают (источник на английском языке) только иранские атаки на страны региона.

В заявлении ЕС о событиях на Ближнем Востоке, которое было согласовано Верховным представителем Каей Каллас и 27 странами-членами, говорится о "защите гражданского населения и полном соблюдении международного права, включая принципы Устава ООН и международного гуманитарного права", но не упоминаются удары по Ирану, с которых началась эскалация.

Альбарес заявил государственному телевидению RTVE, что американские военные базы на территории Испании не использовались и не будут использоваться для нанесения ударов по Ирану, поскольку это не соответствует соглашению между двумя странами и "выходит за рамки принципа Организации Объединенных Наций".

Посольство Ирана в Испании выразило уважение к этой позиции, которая, по его словам, "соответствует международному праву".

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

