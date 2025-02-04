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«Гималаи» с барсами и медведями: Рижский зоопарк ждет большая перестройка

© LETA 4 февраля, 2025 18:49

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LETA

В Рижском зоопарке будет создана гималайская экспозиция, которая может обойтись примерно в 7,2 миллиона евро. Агентство LETA со ссылкой на председателя правления Рижского зоопарка Яниса Рудзитиса сообщает, что это лишь приблизительные оценки, точная стоимость работ будет известна после завершения закупки. Указанную сумму планируется привлечь в долг.

Рудзитис пояснил, что закупку планируется объявить весной, а строительные работы могут начаться осенью.

Руководитель проекта развития и строительства инфраструктуры Рижского зоопарка Айгарс Шпонс сообщил на пресс-конференции во вторник, что в рамках проекта планируется построить 16 зданий и оборудовать десять водоемов разного размера, начиная с грязевых луж и заканчивая бетонными бассейнами.

Руководитель коллекции животных зоопарка Гуна Витола сообщила, что в гималайской экспозиции будут представлены снежный барс, гималайский черный медведь, золотистый шакал, манул, желтошяя куница, индийский дикобраз, белоголовый олень, китайский голубой баран, кианг, домашний як, мандаринский тритон, попугай Дерби, красноклювая голубая цапля, бородач, беркут и другие птицы.

Поддержку зоопарку в реализации проекта оказало также Рижское самоуправление.

 Мэр Риги Вилнис Кирсис признался агентству LETA, что до сих пор муниципальный и государственный грант зоопарку составлял менее миллиона евро, но в этом году муниципалитет выделит более крупный грант.

Это делается для того, чтобы зоопарк мог продолжить работу по реализации своего долгосрочного плана развития и проектированию будущих экспозиций.

«Наша задача — построить зоопарк с нуля в течение 10–15 лет, сектор за сектором, начиная с Гималаев, пока не пройдем весь зоопарк», — сказал Кирсис, подчеркнув, что с момента основания зоопарка и до настоящего времени произошли значительные изменения в области защиты животных, а также значительно развились технологии.

«Гималаи» — это первый этап на пути к превращению в современный биопарк, предусмотренный долгосрочным планом развития зоопарка до 2035 года. По словам представителей зоопарка, запланированные на ближайшие 15–20 лет изменения позволят наглядно продемонстрировать, что деятельность зоопарка направлена ​​на защиту видов, просвещение общественности и устойчивое развитие.

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