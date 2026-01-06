Гигантское цунами «сломалось» в океане. Спутник NASA увидел то, чего не ожидал никто

Когда в конце июля у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, орбитальный спутник SWOT оказался в нужном месте в нужное время. Он зафиксировал цунами, пересекающее Тихий океан, с такой детализацией, какой раньше просто не существовало.

И картинка оказалась тревожной.

Вместо одной чёткой волны спутник увидел сложную мозаику: волны распадались, накладывались друг на друга, расходились и снова сталкивались. Фактически цунами выглядело как хаотичное поле энергии, а не как ровный гребень, как считалось десятилетиями.

Чтобы проверить наблюдение, учёные сопоставили спутниковые данные с показаниями глубоководных буёв DART – специальных датчиков, отслеживающих цунами в океане. И здесь их ждал ещё один сюрприз.

Оказалось, что разлом земной коры был намного длиннее, чем предполагалось ранее – около 400 километров, а не 300. Это означает: энергия землетрясения распределялась иначе, чем ожидали модели.

Раньше считалось, что большие цунами почти не «рассыпаются» по пути и ведут себя предсказуемо. Но новые данные показывают: волна может менять форму по дороге к берегу, «хвостовые» волны способны усиливать основную, а риск для побережий может быть недооценён.

Проще говоря, цунами может прийти не так и не тогда как ждут системы предупреждения.

Самое ироничное – спутник SWOT вообще не создавался для наблюдения за катастрофами. Его задача – измерять уровень воды в океанах, реках и озёрах. Учёные годами изучали на нём мелкие океанские вихри и течения и не рассчитывали, что он «поймает» цунами.

Теперь исследователи говорят прямо: модели цунами неполны. И если спутниковые данные удастся использовать в реальном времени, это может изменить системы раннего предупреждения по всему Тихому океану.

Океан оказался куда менее предсказуемым, чем мы думали.

А цунами – куда более коварным.