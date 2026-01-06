Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Гигантское цунами «сломалось» в океане. Спутник NASA увидел то, чего не ожидал никто

Редакция PRESS 6 января, 2026 10:20

Наука 0 комментариев

Казалось бы, цунами – это одна огромная волна, спокойно бегущая через океан. Но спутник показал совсем другое. И учёные были ошарашены.

Когда в конце июля у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, орбитальный спутник SWOT оказался в нужном месте в нужное время. Он зафиксировал цунами, пересекающее Тихий океан, с такой детализацией, какой раньше просто не существовало.

И картинка оказалась тревожной.

Вместо одной чёткой волны спутник увидел сложную мозаику: волны распадались, накладывались друг на друга, расходились и снова сталкивались. Фактически цунами выглядело как хаотичное поле энергии, а не как ровный гребень, как считалось десятилетиями.

Чтобы проверить наблюдение, учёные сопоставили спутниковые данные с показаниями глубоководных буёв DART – специальных датчиков, отслеживающих цунами в океане. И здесь их ждал ещё один сюрприз.

Оказалось, что разлом земной коры был намного длиннее, чем предполагалось ранее – около 400 километров, а не 300. Это означает: энергия землетрясения распределялась иначе, чем ожидали модели.

Раньше считалось, что большие цунами почти не «рассыпаются» по пути и ведут себя предсказуемо. Но новые данные показывают: волна может менять форму по дороге к берегу, «хвостовые» волны способны усиливать основную, а риск для побережий может быть недооценён.

Проще говоря, цунами может прийти не так и не тогда как ждут системы предупреждения.

Самое ироничное – спутник SWOT вообще не создавался для наблюдения за катастрофами. Его задача – измерять уровень воды в океанах, реках и озёрах. Учёные годами изучали на нём мелкие океанские вихри и течения и не рассчитывали, что он «поймает» цунами.

Теперь исследователи говорят прямо: модели цунами неполны. И если спутниковые данные удастся использовать в реальном времени, это может изменить системы раннего предупреждения по всему Тихому океану.

Океан оказался куда менее предсказуемым, чем мы думали.
А цунами – куда более коварным.

Важно

Важно

Важно

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

