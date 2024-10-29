Гибель молодой матери и её крохотной дочери: кто виноват?

У Анны была тяжелая послеродовая депрессия, о которой знали в семье, и женщина упорно боролась. В то время в обществе на всех уровнях шла дискуссия о том, любой ли медицинский специалист способен распознать первые симптомы, как помогать молодым матерям и чья это вообще компетенция.

В целях повышения качества медицинской помощи во время беременности и в послеродовом периоде утвержден клинический алгоритм "Оценка рисков беременности в антенатальном периоде", определяющий оценку психоэмоционального состояния женщины и факторов риска.

Цель алгоритма - вовремя распознать психоэмоциональные нарушения, оказать поддержку женщинам на всех этапах беременности и в послеродовом периоде, сообщили в департаменте коммуникаций Минздрава.

В министерстве утверждают, что во время беременности и после родов врачи следят за эмоциональным состоянием женщины с помощью специальных опросов, чтобы проверить, нет ли у нее депрессии или тревоги.

Эти тесты проводятся на разных сроках беременности, а также после родов - на 3-5-й, 10-14-й день и через 6-10 недель после родов. В ходе бесед врач спрашивает о чувствах и отношении женщины к ребенку и окружающим.

Если результат теста указывает на риск депрессии или тревоги, женщину направляют к психиатру, а семью информируют, как распознать признаки, когда необходима помощь.

Опрос в трех медицинских учреждениях показал, что подходы к выявлению рисков все-таки разные. Об этом же рассказали и молодые матери. Некоторые учреждения относятся к этому вопросу серьезно, а некоторые - формально.

(Delfi.lv)