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Германия — больше не лидер ЕС по числу заявок на убежище. А кто лидер?

© Deutsche Welle 7 апреля, 2025 16:04

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Число прошений об убежище в ФРГ в первом квартале снизилось на 41% и Германия оказалась по этому показателю на третьем месте в ЕС после Франции и Испании, пишет Welt am Sonntag.

Германия больше не является лидером Европейского Союза по числу ходатайств о предоставлении убежища. В первом квартале 2025 года года число таких поданных в ФРГ прошений резко сократилось - на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на конфиденциальный доклад Европейской комиссии о ситуации в сфере миграции в ЕС и третьих странах, датированный 2 апреля.

Лидеры - Франция и Испания

Тем самым впервые за многие годы большинство заявок об убежище среди стран Евросоюза было подано не в Германии. Лидером стала Франция, где с 1 января по 31 марта текущего года была подана 40 871 заявка.

На втором месте - Испания с показателем 39 318 прошений от беженцев и лишь следом идет Германия, в которой в первом квартале 2025 года подали 37 387 ходатайств. В конце списка оказались Словакия (37 прошений об убежище) и Венгрия (22 прошения), власти которых проводят особенно жесткую миграционную политику.

В Германии в первом квартале убежище чаще всего запрашивали граждане Сирии (24%), Афганистана (16%) и Турции (11%), отмечает издание. Во Франции основной категорией заявителей стали украинцы. 

В ЕС, Швейцарии и Норвегии подано на 19 процентов меньше заявок

Согласно статистическим данным по всем странам-членам Евросоюза, а также по Швейцарии и Норвегии, больше всего просителей убежища прибыли из Венесуэлы (25 375), количество заявлений от граждан этой страны выросло на 44%. За венесуэльцами следуют беженцы из Афганистана и Сирии, отмечается далее.

Кроме того, резко возросло число заявок от украинцев (+84 процента), китайцев (+87 процентов) и индийцев (+56 процентов). В то же время сирийцы, колумбийцы и турки подавали значительно меньше прошений об убежище, чем год назад. В целом в ЕС, Швейцарии и Норвегии в первом квартале обратился с просьбой о предоставлении убежища 210 641 человек - на 19 процентов меньше, чем годом ранее.

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