Это из-за Венгрии! Германия настаивает на отзыве права вето у стран Евросоюза

5 апреля, 2026 10:49

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Евросоюз уже в скором времени должен отказаться от принципа единогласного голосования. "Чтобы быть действительно способным действовать на международной арене, чтобы стать по-настоящему зрелым актором, мы в ЕС должны упразднить принцип единогласия во внешней и оборонной политике еще до окончания нынешнего созыва Европарламента", - заявил политик в интервью газетам медиагруппы Funke.

"Я выступаю за то, чтобы Европейский Союз перешел к системе квалифицированного большинства. Весь опыт последних недель, включая вопросы помощи Украине и санкций против России, говорит в пользу такого решения", - добавил министр.

Свою позицию Вадефуль сформулировал на фоне того, что Венгрия под руководством премьер-министра Виктора Орбана блокирует выделение Украине кредита на 90 млрд евро. Будапешт обвиняет Киев в том, что тот препятствует возобновлению поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Именно этот тупик, возникший из-за требования единогласия при принятии Евросоюзом всех решений, стал поводом для заявления Вадефуля. По его словам, неспособность ЕС быстро принимать решения в критических ситуациях делает Евросоюз уязвимым и подрывает эффективность его внешней политики.

Говоря о парламентских выборах в Венгрии 12 апреля, глава МИД Германии подчеркнул: "Венгерские граждане демократически решат, какое руководство хотят видеть. А мы обязаны и будем работать с любым правительством Венгрии".

Вадефуль дал понять, что реформирование механизма голосования в ЕС направлено не против отдельных стран, а на повышение общей работоспособности в вопросах безопасности и внешней политики.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

