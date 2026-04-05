Это из-за Венгрии! Германия настаивает на отзыве права вето у стран Евросоюза

"Я выступаю за то, чтобы Европейский Союз перешел к системе квалифицированного большинства. Весь опыт последних недель, включая вопросы помощи Украине и санкций против России, говорит в пользу такого решения", - добавил министр.

Свою позицию Вадефуль сформулировал на фоне того, что Венгрия под руководством премьер-министра Виктора Орбана блокирует выделение Украине кредита на 90 млрд евро. Будапешт обвиняет Киев в том, что тот препятствует возобновлению поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Именно этот тупик, возникший из-за требования единогласия при принятии Евросоюзом всех решений, стал поводом для заявления Вадефуля. По его словам, неспособность ЕС быстро принимать решения в критических ситуациях делает Евросоюз уязвимым и подрывает эффективность его внешней политики.

Говоря о парламентских выборах в Венгрии 12 апреля, глава МИД Германии подчеркнул: "Венгерские граждане демократически решат, какое руководство хотят видеть. А мы обязаны и будем работать с любым правительством Венгрии".

Вадефуль дал понять, что реформирование механизма голосования в ЕС направлено не против отдельных стран, а на повышение общей работоспособности в вопросах безопасности и внешней политики.