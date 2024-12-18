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Генпрокуратура занялась Rail Baltica. А что в ней заявили о airBaltic?

© LETA 18 декабря, 2024 11:05

Бизнес 0 комментариев

В начале декабря Генеральная прокуратура пришла к выводу, что поддержанное Кабинетом министров сокращение основного капитала авиакомпании "airBaltic" на 571 млн евро с перенаправлением средств на покрытие накопленных в предыдущие годы убытков не уменьшает ни стоимость авиакомпании, ни количество принадлежащих государству акций. Однако не в этом вопросе соль всей ситуации. "airBaltic" готовится к публичной эмиссии акций, а без такого шага она была бы невозможна.

"Надо было достичь баланса, и эти убытки надо было списать. Нет сомнений, что акционер действовал правомерно, списав убытки за счет уставного капитала. Здесь больше вопрос о политической ответственности, а не иного рода нарушении, и Генпрокуратура не подходящая инстанция для возбуждения такой ответственности", - считает руководитель "INVL Family Office" Андрей Мартынов.

Он говорит, что до тех пор, пока убытки предприятия не будут покрыты, например, из прибыли будущих периодов или, как в случае с "airBaltic", в результате сокращения основного капитала, упрощенно говоря, сохранятся обязательства предприятия перед акционерами. Когда приходят новые акционеры и, например, вкладывают дополнительный капитал, эта обязанность "окупить накопленные убытки" сохраняется, и это определенно служит препятствием для привлечения этих новых акционеров. "Акционер "airBaltic"(государство), принимая решение о покрытии убытков путем сокращения основного капитала, необратимо отказался от права на возвращение этих убытков и смирился со списанием или потерей более полумиллиарда евро. Это можно назвать и "упрощением акционерной структуры", и "улучшением ликвидности", и "изменением категории акций", и тому подобным, но сути это, к сожалению, не меняет - об этих деньгах мы можем забыть", - заключает Мартынов.

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Качельки за 150 490 евро: это уже тенденция! Депутат Рижской думы призывает созвать комиссию по борьбе с коррупцией

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Новости Латвии 0 комментариев

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ЧП и криминал 0 комментариев

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