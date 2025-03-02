Генеральный директор СГД Шмите-Роке: «Смущает, что в день, когда мир меняется, люди стоят в очереди»

Еще до полуночи в электронную систему декларирования (EDS) вошло более 50 тысяч пользователей, и в первые минуты после того, как наступил новый день, они практически одновременно стали пытаться подать декларацию. Каждую минуту, как заявляют представители СГД, около 6000 человек совершали попытки подключиться к EDS, произошла перегрузка системы и в течение первого часа после полуночи войти в EDS и подать декларацию стало невозможно.

В этой связи генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке опубликовала твит, в котором выразила свое недоумение по поводу происходящего:

"Все же смущает, что в день, когда мир меняется, люди не отступают от желания встать в очередь, чтобы подать документ, который пару дней все равно никто смотреть не будет. Знаю, что не буду популярной из-за этого".

У большинства комментаторов, однако, ее позиция не нашла понимания:

- Воспринимайте это как национальный вид спорта.

- Немного огорчает, что такое мнение высказывает глава СГД. У людей есть возможность использовать услугу и тогда, когда мир меняется, и первого марта тоже.

- В Латвии большинство бедны. Логично, что они хотят как можно скорее узнать о потенциальных дополнительных деньгах на счете. Это скорее печалит, а не смущает.

- Знаю, что нам это трудно понять, но многим важно узнать, смогут ли они получить сто или двести евро, так как для многих это значительная сумма.

- Спасибо, что указали плебеям на их место, иначе стыдно глядеть, как подвешивают бедную систему. Лучше сделайте выводы (причем более широкие) и предложите реальное решение. А такое снобское отношение хотя бы публично не высказывайте, ни о чем хорошем оно не свидетельствует.

- Простите, но смущает эта оторванность от реальности. Больше половины населения живет на грани бедности. Второй фактор - во время, когда мир меняется, завтрашнего дня может не быть.

- И именно потому, что в мире происходит то, что происходит, люди быстрее хотят получить возврат на счет. Так сказать, для подушки безопасности. Другим эти деньги нужны для срочной операции, лечения зубов, оплаты счетов. Неприятно, что руководство СГД подтрунивает над этими людьми.

- Смущает непонимание того, что людям важно узнать, каким будет возврат налогов или задолженность. Прекрасно жить в пузыре хорошо оплаченных чиновников!

- Поди, сами и подвесили систему, чтобы самим работы было меньше и можно было продолжать ногти красить.

- Увы, если бы большинству населения эти дополнительные деньги не были бы нужны для выживания, а только как маленький бонус, они бы так не спешили встать в очередь.

- А что, по-вашему, мы должны делать? Собирать чемоданы, устраивать истерику, упаковывать сумку на 72 часа?

- Не будьте так высокомерны!