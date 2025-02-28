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Внимание — 1 марта. Почему бухгалтеры не советуют подавать декларацию в первый день

Редакция PRESS 28 февраля, 2025 20:44

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«Сначала это было 0,57 евро...», — рассказывает она о том, как приятно удивилась во время заполнения своей ежегодной декларации о доходах.

1 марта, когда люди могут начать подавать свои налоговые декларации за прошлый год, стремительно приближается. В связи с этим на платформе Thread Патрисия поделилась своим впечатляющим опытом, когда изначально указанная СГД сумма переплаты значительно отличалась от окончательной, сообщает LA.LV.

Патрисия рассказала: «Приближается 1 марта, и я хочу поделиться небольшим опытом. Точно не помню, но это была подача налоговой декларации за 2020 или 2021 год. Я знала, что переплатила довольно приличную сумму. Однако на тот момент в системе отображалась переплата всего 0,57 евро. Я поняла: что-то не так, и нажала кнопку „отправить на повторное рассмотрение“ или что-то в этом роде».

Примерно в мае-июне она получила письмо с отчетом от СГД. «Захожу в систему EDS, а там вместо 0,57 евро переплачено более 500 евро. Это был настоящий шок, хотя и приятный», — поделилась Патрисия.

Почему так произошло, она не знает, но выяснять не стала.

«Наш бухгалтер советует не подавать декларацию в первый день, а подождать несколько дней, потому что вся информация поступает в СГД не сразу», — отметила Патрисия.

Оказалось, что случай Патрисии не единственный. «У меня было то же самое. Сначала СГД показала сумму возврата 60 евро, но в итоге зачислили 150 евро», — рассказала другая девушка.

Еще одна пользовательница вспомнила о прошлых ошибках: «В один год СГД ввела в расчет неверную формулу, из-за чего многим людям начислили слишком большую сумму, а затем пришлось возвращать разницу. Поэтому, да, лучше не подавать декларацию в первые дни».

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