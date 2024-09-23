Генерал белорусского спецназа: зачем Жагарс побрился налысо?

"Я сейчас снимаюсь в американском сериале!", – так объясняет смену имиджа актер.

До того как занять должность директора театра, Жагарс учился на режиссера и планировал развивать свою карьеру в Лондоне. В то время он попал в базу британского актерского агентства Simon and How, которое уже в период пандемии предлагало ему роль в сериале от Netflix. Однако сейчас поступило еще одно интересное предложение.

"Я прошел длительный кастинг, в процессе которого тщательно изучили мой предыдущий опыт. Я очень рад этому шансу, ведь это совсем другой уровень киноиндустрии. Для съемок сцен с моим героем в эстонских лесах даже построили специальную военную базу. Для меня это огромная ответственность, ведь я понимаю, какие средства вложены в этот проект", – поделился Жагарс.

Он отмечает, что гордится тем, что находится в отличной физической и актерской форме, благодаря чему успешно прошел кастинг. "Я также очень доволен тем, что получил профессиональное актерское образование в Латвии – мы знаем свое дело. Создатели сериала придумали для меня такой визуальный образ, которого у меня еще не было. Меня не беспокоит отсутствие волос – они отрастут", – уверенно говорит Жагарс.

Новый политический триллер "The Department" представляет собой 10-серийный проект, созданный MTV Entertainment Studios и 101 Studios, и снимается на студии Warner Brothers в Лондоне.

Сцены, действие которых разворачивается в Беларуси, снимаются в Эстонии. Сериал основан на популярном французском триллере "Офис", в котором показана внутренняя борьба людей со своими демонами на фоне политических интриг. Юрис Жагарс исполняет роль отрицательного персонажа – жестокого и хитроумного генерала белорусского спецназа.