Где ж рабочих наберёмся? 15 компаниям запретили нанимать иностранцев

Подобные решения PMLP принимает с июля прошлого года, когда вступили в силу поправки в Закон об иммиграции, расширяющие круг нарушений, за которые приглашающей стороне может быть запрещено приглашать иностранцев.

По данным PMLP, большинство запретов накладываются сроком на два-три года на компании, оказывающие строительные услуги, а также на компании, обеспечивающие привлечение рабочей силы, при этом наиболее распространенной причиной введения запрета являются нарушения в обеспечении заработной платы приглашенных иностранцев.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис отмечает, что иммиграционное законодательство в Латвии строгое и должно соблюдаться всеми, в то время как те, кто ищет возможности нарушить закон, должны ожидать строгих санкций.

Министр отмечает, что PMLP тщательно оценивает все заявления на приглашения и повестки, чтобы убедиться, что заявитель на визу или вид на жительство добросовестно пользуется предоставленными льготами. Министр внутренних дел подчеркивает, что недобросовестным предпринимателям отказывают в возможности трудоустройства иностранцев, а если приглашенные лица не соответствуют требованиям, их не пускают в страну.

Согласно положениям Закона об иммиграции, если приглашающая сторона в течение последнего года нарушила требования нормативных актов по вопросам трудоустройства иностранцев, администрация вправе принять решение о запрете приглашения иностранцев на срок до трех лет.

«Администрация очень строго оценивает, соблюдают ли компании, желающие нанять иностранцев, все нормы, предусмотренные законом. Недобросовестные компании должны ожидать, что каждое нарушение будет иметь последствия», — подчеркивает Майра Розе, глава PMLP.

В зависимости от тяжести нарушения закон предусматривает различные сроки запрета — до одного года, если приглашающая сторона предоставила ложную информацию или не выполнила обязанность по информированию.

Запрет на срок до двух лет предусмотрен, если приглашенное лицо нарушило правила въезда и пребывания или его пребывание не соответствует основаниям для запроса визы или вида на жительство.

В свою очередь, запрет на въезд сроком до трех лет предусмотрен, если приглашающая сторона нарушила условия трудоустройства или не выплатила вознаграждение в соответствии с тем, что было указано в представленных документах.