Но только в том случае, если детям с одного года будут предоставлены места в детских садах или услуги нянь. Это позволило бы родителям как можно быстрее вернуться на рынок труда. Причем это предложение может быть реализовано еще в рамках этого состава Сейма. То есть если не со следующего года, то явно с 2026 года.

И тогда теоретически, конечно, примерно 13-14 тысяч мам могут выйти на рынок труда на 6 месяцев раньше.

Смогут ли они спасти рынок труда? Это вряд ли. Сейчас рынку труда срочно необходимы как минимум 80 тысяч лишних рабочих рук, а по некоторым подсчетам — даже 200 тысяч рабочих рук. Спасут ли нас те самые 13 тысяч мамочек, даже если навалятся все разом?