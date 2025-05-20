Где в Европе самые высокие заработки и доходы?

Заработная плата брутто, то есть размер оплаты труда до всех вычетов, может оказаться не самым эффективным показателем для сравнения европейских стран, поскольку подоходный налог и взносы на социальное обеспечение работников там сильно различаются. Кроме того, в некоторых странах есть различные надбавки семьям с детьми. Поэтому логичнее ориентироваться на чистый годовой доход.

Тогда где в Европе он самый высокий?

Годовой доход после всех отчислений в разных странах значительно разнится, даже с поправкой на покупательную способность, подчёркивает Евростат в своём новом отчёте. В 2024 году он в странах ЕС варьировался от €11 074 в Болгарии до €50 410 в Люксембурге. Средний показатель в блоке составил €29 573.

Эти цифры относятся к одинокому работающему человеку без детей. Другие варианты рассматриваются ниже.

Самые высокие доходы за пределами ЕС

Если брать данные по трём странам ЕАСТ и стране-кандидату в члены ЕС Турции, то самый высокий показатель достигает 85 631 евро в Швейцарии, за которой следует Исландия с 57 573 евро. У Норвегии - 47 232 евро и пятое место в общем рейтинге. Эти цифры указывают на явное доминирование в нём государств, не входящих в Евросоюз.

Другие скандинавские страны также демонстрируют высокие показатели. Дания (43 913 евро), Финляндия (36 877 евро) и Швеция (36 147 евро) - у всех уровень чистого дохода выше среднего по ЕС.

Внутри же самого блока лидируют страны Западной и Северной Европы. Вслед за Люксембургом идут Нидерланды (47 892 евро) и Ирландия (46 208 евро).

Южная и Восточная Европа в хвосте

Такие страны Южной Европы, как Италия (24 797 евро), Испания (24 571 евро) и Греция (18 709 евро), значительно отстают от среднего показателя по ЕС. В восточноевропейских странах - Румынии (12 655 евро), Болгарии (11 074 евро) и Венгрия (13883 евро) - фиксируют самые низкие в блоке доходы нетто. Турция (11 440 евро) чуть опережает Болгарию.

В "большой четвёрке" лидирует Германия; Италия и Испания не дотягивают до среднего по ЕС

Если сравнивать четыре крупнейших экономики Европейского союза, то расклад будет следующим: Германия лидирует с 39 594 евро, за ней следует Франция с 32 354 евро. У Италии (24 797 евро) и Испании (24 571 евро) годовые заработки значительно ниже среднего по блоку.

С поправкой на паритет покупательной способности (ППС) чистый годовой доход варьируется от 16 784 в Словакии до 40 948 в Нидерландах, а средний показатель по ЕС составляет 28 906.

Разрыв между Востоком и Западом в покупательной способности

Если рассматривать страны, не входящие в ЕС, то среди них со значительным отрывом лидирует Швейцария с 48 331 ППС, за ней следует Норвегия с 38 712 ППС, занимая третье место после Нидерландов. Пятерку лидеров замыкают Люксембург (37 630 ППС) и Австрия (37 359 ППС).

Данные свидетельствуют о разрыве по паритету покупательной способности между Востоком и Западом, причём в числе отстающих - большинство восточных, балтийских и балканских стран.

Исключение - Португалия, где ППС ниже 20 000.

Покупательная способность сокращает разрыв

В номинальном выражении существует значительное различие в чистых годовых зарплатах между странами из ТОП рейтинга и странами, занимающими последние его строчки. Так, в Люксембурге средний доход нетто в 4,5 раза выше, чем в Болгарии. Однако если при подсчётах учесть паритет покупательной способности, то разрыв сократится - например, в 2,4 раза между Словакией и Нидерландами.

В "большой четвёрке" ЕС Германия - единственная, где уровень ППС выше среднего по сообществу.

Доходы домохозяйств с детьми растут

В целом, чистый доход у домохозяйств с детьми выше, чем у бездетных семей. Например, если заработок нетто одинокого человека составляет 29 573 евро, то у пары с двумя детьми он 35 656 евро. Эта разница обусловлена налоговыми льготами и семейными пособиями.

Единственным исключением является Турция, где особых различий между разными типами домохозяйств нет.

На Кипре, в Финляндии, Норвегии, Испании и Швеции семьи с детьми по-прежнему имеют больший доход, но разница относительно невелика - менее 10 %.

Наибольшее преимущество домохозяйства с детьми получают в Словакии, Польше, Люксембурге и Бельгии, где их чистый доход более чем на 40 % выше, чем у бездетных домохозяйств. Например, в Словакии чистый заработок увеличивается с 14 070 евро для одинокого человека до 19 851 евро для пары с двумя детьми.

Семейные пары работающих родителей с двумя детьми, как правило, располагают более высоким уровнем дохода, чем пары без детей. Однако преимуществ в виде льгот и налоговых послаблений у них меньше, чем у пар с одним работающим родителем и двумя детьми. В ЕС их средний чистый доход составляет 63 523 евро.

Чистый доход: суть и значение

Среднегодовой чистый доход представляет собой средства, которые остаются на руках после вычета из валового годового заработка подоходных налогов и взносов на социальное страхование работников, с добавлением всех пособий и надбавок. Эти доходы могут варьироваться в зависимости от семейных обстоятельств - например, от того, состоит ли человек в браке или нет, и сколько у него детей на иждивении и т. д.