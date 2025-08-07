Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Где растят таланты: Лудза бросает вызов Риге в школьном рейтинге 2025 года

Редакция PRESS 7 августа, 2025 14:28

Новости Латвии 0 комментариев

Фонд Атиса Кронвалда опубликовал ежегодный рейтинг лучших школ Латвии по итогам 2024/2025 учебного года. В основу рейтинга легли успехи учеников на республиканских олимпиадах, открытых конкурсах и конференциях научно-исследовательских работ. Школы оценивались по набранным баллам. Как и в прошлые годы, Рига остаётся безусловным лидером в группе "больших" школ и гимназий, в то время как в категории малых школ уверенно заявляют о себе регионы, особенно Лудза и Ливаны.

Большие школы: Рига удерживает весь пьедестал

В топ-5 школ с числом старшеклассников свыше 100 вошли:

Рижская 64-я средняя школа
Рижская Центральная гуманитарная средняя школа 
Рижский французский лицей
Рижская Тейкская средняя школа
Рижская 40-я средняя школа

Эксперты отмечают, что 64-я школа впервые заняла первое место, показав устойчивый рост. Гуманитарная школа совершила резкий скачок — с шестого места на второе. Все школы в пятёрке подтвердили свою академическую стабильность и растущий потенциал.

Малые школы: Инженеры из RTU вне конкуренции, Латгалия — в лидерах

В категории школ с менее чем 100 старшеклассниками (или без них вообще) победу в шестой раз подряд одержала Инженерная средняя школа РТУ, предоставляющая общежитие и доступ к образованию детям со всей Латвии. Остальные места распределились так:

RTU Инженерная средняя школа
Лудзенская городская средняя школа
Рижская Анниньмуйжская средняя школа
Яунсилавская основная школа (Ливанский край)
Ливанская 1-я средняя школа


Гимназии: Лидеры те же, но с интересными перестановками

В топ-5 лучших гимназий вошли:

Рижская государственная 1-я гимназия
Рижская государственная 2-я гимназия
Рижская государственная немецкая гимназия
Государственная гимназия Спидолы в Елгаве
Рижская государственная Агенскалнская гимназия 

Первая гимназия традиционно удерживает лидерство, а немецкая гимназия поднялась сразу на две позиции. Гимназия Спидолы из Елгавы также продемонстрировала серьёзный прогресс.

Кто составляет рейтинг?

Рейтинг ежегодно составляет Фонд Атиса Кронвалда, работающий с 1988 года. Его задача — поддержка и развитие талантливых школьников по всей Латвии. В совет фонда входят известные учёные, педагоги и общественные деятели, включая физика Вячеслава Кащеева, математика Андриса Амбайниса и экономиста Мартиньша Данусевичса.

Полный рейтинг доступен на сайте: skolureitings.lv

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

