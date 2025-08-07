Где растят таланты: Лудза бросает вызов Риге в школьном рейтинге 2025 года

Большие школы: Рига удерживает весь пьедестал
В топ-5 школ с числом старшеклассников свыше 100 вошли:
Рижская 64-я средняя школа
Рижская Центральная гуманитарная средняя школа
Рижский французский лицей
Рижская Тейкская средняя школа
Рижская 40-я средняя школа
Эксперты отмечают, что 64-я школа впервые заняла первое место, показав устойчивый рост. Гуманитарная школа совершила резкий скачок — с шестого места на второе. Все школы в пятёрке подтвердили свою академическую стабильность и растущий потенциал.
Малые школы: Инженеры из RTU вне конкуренции, Латгалия — в лидерах
В категории школ с менее чем 100 старшеклассниками (или без них вообще) победу в шестой раз подряд одержала Инженерная средняя школа РТУ, предоставляющая общежитие и доступ к образованию детям со всей Латвии. Остальные места распределились так:
RTU Инженерная средняя школа
Лудзенская городская средняя школа
Рижская Анниньмуйжская средняя школа
Яунсилавская основная школа (Ливанский край)
Ливанская 1-я средняя школа
Гимназии: Лидеры те же, но с интересными перестановками
В топ-5 лучших гимназий вошли:
Рижская государственная 1-я гимназия
Рижская государственная 2-я гимназия
Рижская государственная немецкая гимназия
Государственная гимназия Спидолы в Елгаве
Рижская государственная Агенскалнская гимназия
Первая гимназия традиционно удерживает лидерство, а немецкая гимназия поднялась сразу на две позиции. Гимназия Спидолы из Елгавы также продемонстрировала серьёзный прогресс.
Кто составляет рейтинг?
Рейтинг ежегодно составляет Фонд Атиса Кронвалда, работающий с 1988 года. Его задача — поддержка и развитие талантливых школьников по всей Латвии. В совет фонда входят известные учёные, педагоги и общественные деятели, включая физика Вячеслава Кащеева, математика Андриса Амбайниса и экономиста Мартиньша Данусевичса.
Полный рейтинг доступен на сайте: skolureitings.lv