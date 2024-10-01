Где прятаться в случае опасности? В Риге начнут обозначать первые убежища

Первые указатели будут установлены завтра в 10:00 в детском саду на улице Дзилнас, 20 в микрорайоне Дрейлини и на соседних жилых домах, где имеются подходящие подвальные помещения.

В сотрудничестве с государственными учреждениями в Риге продолжается работа по проверке пригодности помещений к обустройству убежищ. Знаки убежищ будут установлены у зданий, подвальные или подземные этажи которых Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) признала полностью или частично пригодными для этих целей.

Убежища должны располагаться недалеко от мест проживания людей, чтобы после получения сообщения об угрозе они могли как можно быстрее добраться до укрытия.

В среду состоится пресс-конференция о начала установки указателей убежищ, в которой примут участие руководство Рижской думы, руководитель управления гражданской обороны и оперативной информации Гинтс Рейнсонс, начальник ГПСС Мартиньш Балтманис и заместитель начальника ГПСС Иварс Накуртс.