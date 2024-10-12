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«Где, к черту, мы живем?!» — чтобы пройти обследование за госсчет, ребенку нужно ждать два года

Neatkarīgā Rīta Avīze 12 октября, 2024 17:23

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Мы уже почти полностью смирились с тем, что в очереди к специалисту надо ждать примерно полгода, однако, когда ребенку предлагают записаться на обследование через два года, это непонятно и не находит оправданий, пишет Tautaruna.nra.lv.

Одна мама пожаловалась на это в соцсети "Х":

"Удивительно. Просто удивительно! Чтобы записать ребенка на тесты и обследования, которые нужны как можно скорее, чтобы мы знали, что делать дальше, нам надо ждать в очереди два года! Услугу, оплаченную государством! Или, конечно, идти за плату - 120 евро. Где, к черту, мы живем?!"

Позднее автор поста пояснила, что нашла другой вариант, но все равно платный: "Наивно надеюсь, что за этот год пройдем все, куда нас доктор дальше посылает".

Откликнулось довольно много народу; вот что пишут, в частности:

- Может быть, все же самое прелестное - то, что на государственную услугу денег нет, но в том же месте на это же самое обследование за плату - пожалуйста, завтра утром?

- Да, когда мои были маленькими - было 6 месяцев. А теперь очереди уже годами. На визитах, оплаченных государством, мы были, может быть, раза четыре. Остальные все платные. Даже прививка от гриппа - 60 евро для двух детей. Мы не идем к американской модели, мы уже пришли.

- Да, нагрузка так велика, что очереди катастрофические. А другие еще отстоят очередь, когда приходит время, говорят, что придут, соглашаются прийти и не являются. Это место могло бы достаться кому-то еще, но нет - соглашаются и не приходят.

- Я как-то раз об этом думал: будь я владельцем/руководителем, мне ведь было бы выгоднее брать клиентов за плату, даже если я какие-то деньги получаю через государство, они всегда нужны сейчас. Почем знать - может, эти очереди создаются искусственно в корыстных целях?

- Населения и детей становится меньше, технологии развиваются, а очереди удлиняются... Еще, вероятно, растет число и прибыль частных заведений.

- В других местах не лучше. В Германии дочь подруги ждет визита в глазную клинику, очередь на год. То же самое с другими серьезными обследованиями. В психиатрии будьте готовы много и часто раскрывать кошелек, а если еще нужна терапия - то вообще.

- Так всегда было, министрам по...й, и Винькеле, и Абу Мери, и всем предыдущим.

- Надо искать за пределами Риги. Там часто очереди короче. Это потому, что в Риге живет намного больше народу, чем задекларировано.

- Ну, прежде всего надо записаться в очереди к врачам и только потом беременеть.

- Это вы еще к ортодонту не пытались попасть. Там на бесплатный визит всегда квоты либо закончились, либо еще не начались.

- У жителей Латвии был 40-летний опыт при социализме, и все равно так ничему люди и не научились :( Продукт не бывает бесплатным, качественным и быстрым.

- Так и есть - под чертями живем.

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