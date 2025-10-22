Где и кому убавить, где прибавить: за чей счёт пополнят госбюджет?

Во властных верхах обсуждают государственный бюджет, спорят, где и кому убавить (преимущественно), где и кому добавить (что под вопросом), партии отстаивают свои интересы, а внизу люди ждут, что приготовят им власти предержащие. Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса?

Напрашивается расхожее сравнение государственного бюджета с Тришкиным кафтаном из известной басни Ивана Андреевича КРЫЛОВА (кстати, служившего в Рижском замке в 1801-1803 годах). Если длина хорошая, то рукава коротки, а рукава удлинили - спине тесно стало...

С какой стороны ни подойди - все равно идеально не скроишь. Так и госбюджет: всегда будет в дырах, особенно если портные так себе.

Тем не менее, судя по мероприятиям, которые в следующем году планируется выполнить за счет госбюджета, в правительстве знают (или во всяком случае предполагают), откуда взять дополнительные деньги. Не стареет проверенный тысячелетиями способ: новые налоги или повышение старых, урезание социальных программ.

Правда, на содержание бесчисленных государственных департаментов, управлений, агентств и немалые зарплаты их руководителей денег хватает, хотя и в этом случае деликатно говорят о сокращении бюджетных средств (на скрепки и бумагу)...

По сусекам

На следующий год предусмотрено дополнительное финансирование в размере 565,5 млн. евро для установленных правительством приоритетов госбюджета. Это безопасность, поддержка семей с детьми и образования.

Как поделится эта сумма? 320,3 млн. евро предусмотрено для мероприятий по укреплению безопасности, 45 млн. - для нужд образования, 94,8 млн. пойдут на мероприятия по поддержке демографии, а еще 105,4 млн. евро — на прочее. Такие цифры предложило Министерство финансов ЛР - и правительство их поддержало.

Откуда возьмутся эти “новые» миллионы? Предполагается, что основная часть дополнительного финансирования будет изыскана из средств, найденных в результате сокращения бюджетных расходов.

Кто-то, возможно, помнит, что при составлении бюджета на 2025 год было решено в среднесрочной перспективе уменьшать базовые расходы — ежегодно на 50 млн. евро. Сейчас, при формировании бюджета на 2026-й, министерства договорились о сокращении расходов уже... на 171 млн. евро.

В процессе работы над бюджетом нашли еще 12,4 млн. Как говорят иные латвийцы: а если бы сократили хоть немного непомерный чиновничий госаппарат да уполовинили число парламентариев, то, глядишь, и миллиард бы нашелся.

Пока же данные Минфина говорят о том, что за счет сокращения расходов в 2026 году можно будет обеспечить общий объем дополнительного финансирования в размере 233 млн. В целом же в период с 2026 по 2028 год планируется сокращение бюджетных расходов в размере 814,1 млн. евро...

Броня крепка

В 2026 году бОльшая часть дополнительного финансирования приоритетных мер, а это 320 млн. евро, будет направлена на укрепление обороноспособности и внутренней безопасности страны. В том числе для укрепления собственно обороноспособности государства, повышения уровня безопасности населения и совершенствования пограничной инфраструктуры. В частности, 3 млн. евро выделят Министерству внутренних дел для повышения мер безопасности в приграничных самоуправлениях.

В 2027 году на эти цели предполагается зарезервировать 444 млн. евро, а в 2028-м — 655 млн. Всего в 2026 году расходы на оборону, согласно графику НАТО, составят 4,6% от ВВП; в 2027-м — 4,7%; в 2028-м — 4,9%...

Семья и школа

Для мер поддержки демографии и сферы образования (если их сплюсовать, получается более солидно) в 2026 году предусмотрено 139,8 млн. евро (94,8 млн. и 45 млн.); в 2027-м — 179 млн.; в 2028-м — 194 млн. А в общей сумме на следующие три года предусмотрено дополнительное финансирование в размере 513 млн. евро.

В том числе на улучшение качества образования и внедрение модели финансирования «Программа в школе» с 1 сентября 2026 года предусмотрено 45 млн. евро. Поддержка запланирована и на 2027 год – дополнительно 90 млн., а в 2028-м — 86 млн. (Школе бы только дожить до увеличения финансирования...)

В этом и предыдущем годах много говорилось о поддержке семей с детьми. В 2026 году на эти цели запланировано дополнительное финансирование - 94 млн. евро. Это мероприятия поддержки семьи и детей без родителей; сохранение родительского пособия работающим в размере 75%; доступность лекарств и другие мероприятия. В 2027 году на эти цели запланировано 88 млн. евро; в 2028-м — 107 млн.

Прочие нужды и блага

Кроме основных приоритетных направлений госбюджета намечены и, так сказать, подприоритетные сферы. Так, 17 млн. евро дополнительно запланированы на прочие мероприятия, не терпящие отлагательств. В том числе 10 млн. евро — на обеспечение паллиативной помощи, 3,2 млн. — на услуги социальной реабилитации.

Также в 2026 году часть дополнительных средств предусмотрено направить на увеличение мероприятий в сферах поддержки людей трудоспособного возраста и социально малозащищенных групп жителей. В частности, не облагаемый подоходным налогом минимум для работников увеличится с нынешних 510 евро до 550 в месяц, а минимальная зарплата — с 740 до 780 евро.

В данное время жители получают индексированные в размере до 1 488 евро пенсии: индексация затронула 98% пенсионеров, тогда как в 2024 году индексировались пенсии до 683 евро. Надеемся, что индексирование будет запланировано в бюджете и на 2026 год, и на последующие. Это практически единственная возможность увеличения пенсий нашим сениорам и жителям с инвалидностью.

С 1 июля 2026 года в качестве пилотного проекта будет снижена ставка НДС на важнейшие продукты питания: хлеб, молоко, яйца и мясо птицы - сроком на 1 год. В проекте бюджета говорится, что к упомянутым группам продуктов будет применяться пониженная ставка НДС — 12%. Стандартная ставка составляет 21%.

В следующем году сохранится поддержка сельского хозяйства — дополнительное финансирование отрасли запланировано в размере 59,3 млн. евро...

О резервах

Как видно по цифрам, одним сокращением бюджетных расходов не обеспечить дополнительного финансирования приоритетных мероприятий. Запланировано плюс 565,5 млн. евро, а наскребли по сусекам лишь 233 млн. Поэтому, как сообщает Минфин, изыскивались и найдены возможности увеличить поступления за счет дивидендов госпредприятий, повышения ставок налога на азартные игры, более быстрого роста акцизного налога на алкоголь и табак.

Министерство финансов планирует, что только изменения ставки налога на азартные игры дадут дополнительные доходы в размере 9,2 млн. евро: из них госбюджету — 9,025 млн., а бюджетам самоуправлений — 175 тысяч. В свою очередь за счет более резкого повышения ставок акцизного налога на табачные изделия в следующем году в бюджет планируется привлечь дополнительно 6,244 млн. евро.

Также говорится об изменениях в размере налога на прибыль предприятий для сбалансирования налоговой нагрузки для инвесторов, еще планируется улучшить доступ предприятий к альтернативным источникам финансирования и снизить стоимость финансирования. Эти меры принесут дополнительно: в 2026 году - 65,3 млн. евро; в 2027-м — 108,9 млн.; в 2028-м — 136,8 млн. Но, если верить простой арифметике, где-то еще надо взять недостающие миллионы.

Проект бюджета еще будет рассматриваться на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству. Утверждение в Кабинете министров состоится 14 октября, а 15-го пакет бюджетных законопроектов планируется передать в Сейм...

Оксана ПЕТРЕНКО