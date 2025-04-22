Где и как похоронят папу римского Франциска

Традиции своих предшественников папа римский Франциск нарушил и в своем завещании. Уже с марта 2023 года было ясно, что глава католической церкви, скончавшийся в возрасте 88 лет в пасхальный понедельник, 21 апреля, хочет быть похоронен иначе и в другом месте, чем они: не в базилике Святого Петра и без каких-либо пышных церемоний.

"Когда придет время, я буду похоронен не в базилике Святого Петра, а в церкви Санта-Мария-Маджоре", - написал Франциск в автобиографии под названием "Надежда", опубликованной в январе 2025 года. По словам Франциска, Ватикан может быть его "последним местом работы на земле", но не местом вечного пребывания.

Как подробно описал папа римский в завещании, его отвезут в церковь Санта-Мария-Маджоре и похоронят там "очень близко к Реджине делла Паче", фигуре Девы Марии, которой он во время своего понтификата всегда молился, прося о помощи, и у которой он "позволял себя обнимать более ста раз. Мне подтвердили, что все готово". Даже после 38 дней пребывания в римской клинике Джемелли, в течение которых люди по всему миру беспокоились за жизнь тяжелобольного Франциска, его путешествие обратно в Ватикан отклонилось от курса. Он попросил задержать машину у церкви для молитвы.

Папа Франциск будет похоронен в его любимой церкви

Франциска похоронят в его любимой римской церкви - Санта-Мария-Маджоре. Она расположена примерно в четырех километрах от собора Святого Петра, на другом берегу Тибра - недалеко от центрального железнодорожного вокзала и центра Рима. Церковь, освященная почти 1600 лет назад, является экстерриториальной собственностью Ватикана.

Почти каждый приезжающий в Рим знает это здание, которое впечатляет своим мозаичным декором, почти полностью датируемым пятым веком. До Франциска в этой церкви с XII по XVI века были похоронены семь римских пап.

Таким образом, он станет первым за почти 150 лет понтификом, который не будет погребен в базилике Святого Петра. В последний раз это случилось с Пием IX, возглавлявшим католическую церковь в 1846-1878 годах. Хотя первоначально Пий IX был похоронен в базилике Святого Петра, через три года, в соответствии с его пожеланиями, его перенесли в базилику Святого Лаврентия за городскими стенами.

Папа Франциск - смиренный в жизни и в смерти

Для Франциска характерно, что в автобиографии он не только называет свою любимую церковь, но и дистанцируется от хорошо отрепетированной ватиканской церемонии похорон, которая была для него "довольно помпезной". В этом случае все будет проще: ни катафалка, ни богато украшенной платформы для гроба, ни церемонии закрытия гроба.

Франциск также заранее отказался от обычного для пап тройного гроба из кипариса, свинца и дуба, так объяснив свое решение: "С достоинством (буду похоронен. - Ред.), но в остальном как любой нормальный христианин, потому что епископ Рима - пастырь и ученик, а не могущественный человек мира сего".

Как было типично для Франциска в последние годы его правления, он сообщил о решении относительно места своего погребения мимоходом и по частям. В конце концов, папа объявил нечто весьма важное - но не в официальном сообщении Ватикана или в своей речи. В то время 86-летний Франциск просто рассказал об этом 13 марта 2023 года в одном из многочисленных интервью, которые давал перед десятой годовщиной своего избрания папой римским.

В беседе с журналистами швейцарской телекомпании RSI Франциск назвал причиной своего решения похороны его предшественника Бенедикта XVI, который умер в канун 2022 года после девяти лет с момента ухода в отставку. Перед прощанием с Бенедиктом XVI ответственные лица в Ватикане ломали голову над тем, как организовать похороны папы, который на момент смерти не являлся главой католической церкви. Франциск поведал RSI, что воспринял то событие как возможность "упростить церемонию похорон всех будущих пап". Теперь, уточнил он, церковные эксперты убрали все те элементы, "которые не подходят с литургической точки зрения". При этом похороны Бенедикта XVI уже были упрощены, хотя и без отказа от упоминания предыдущего папства.

Прощание с папой Франциском в базилике Святого Петра

Все, о чем Франциск говорил в интервью с 2023 года, к осени 2024-го было оформлено в свод церковных правил с латинским названием "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" ("Порядок похорон римских пап").

Планируется, что верующие в соборе Святого Петра смогут некоторое время прощаться с Франциском у его гроба. В отличие от его предшественников, деревянный гроб Франциска останется закрытым. Папа Бенедикт XVI возвышался на катафалке и был положен в тройной гроб только после такой церемонии прощания.

Как и три последних папы, умерших на своем посту (Иоанн Павел II в 2005 году, Иоанн Павел I в 1978-м и Павел VI в 1978-м), так и Бенедикт XVI был похоронен на шестой день после объявления о его смерти. С Франциском это произойдет аналогичным образом.

Священники из Санта-Мария-Маджоре - как и предписывал Франциск при жизни - в ходе церемонии похорон должны в первую очередь сосредоточиться на благочестии Марии, исповеди и литургии. При этом они должны озаботиться григорианскими песнопениями, проводя службу на латыни.