Где еще «Дом Москвы»? России принадлежат исторические здания в Риге

Редакция PRESS 21 октября, 2025 18:09

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии России и Белоруссии принадлежит несколько десятков объектов недвижимости — от санаториев и жилых квартир до исторических зданий. При этом единственным объектом, изъятым государством, стал Дом Москвы, однако попытки его продать пока не увенчались успехом.

В собственности Российской Федерации и Республики Белоруссии находятся здания не только в Риге, но и в Юрмале, Даугавпилсе и Лиепае. Речь идет не только о посольствах и консульствах, но и о других видах недвижимости.

Дом Москвы был изъят по соображениям национальной безопасности — для этого Сейм в январе 2024 года принял специальный закон. Он предусматривает продажу объекта с аукциона, а вырученные средства должны быть направлены на поддержку украинского общества. Государственное агентство "Valsts nekustamie īpašumi" уже пять раз проводило аукцион, но покупателей пока не нашлось. На последнем торге стартовая цена составляла 2,142 миллиона евро.

Остальные объекты — 16 российских и 15 белорусских — можно условно разделить по категориям: дипломатические здания в Риге и Даугавпилсе, санаторные комплексы в Юрмале, а также квартиры и исторические дома в разных городах страны.

Крупнейшими из них считаются санатории "Янтарный берег" в Яункемери и "Белоруссии" в Булдури.
Особую ценность представляют исторические здания в центре Риги, особенно на улице Алберта, известной своими шедеврами югендстиля — России принадлежат дома №3 и №5. В собственности РФ также находится здание на улице Андрея Пумпура, 1, а само посольство расположено на улице Независимости Украины, 2.

Белоруссии принадлежат два объекта в Риге — здание посольства на улице Езусбазницас и особняк в Межапарке по адресу Эрнста Бергманя, 7, который имеет статус памятника культуры местного значения.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

