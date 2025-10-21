Где еще «Дом Москвы»? России принадлежат исторические здания в Риге

В собственности Российской Федерации и Республики Белоруссии находятся здания не только в Риге, но и в Юрмале, Даугавпилсе и Лиепае. Речь идет не только о посольствах и консульствах, но и о других видах недвижимости.

Дом Москвы был изъят по соображениям национальной безопасности — для этого Сейм в январе 2024 года принял специальный закон. Он предусматривает продажу объекта с аукциона, а вырученные средства должны быть направлены на поддержку украинского общества. Государственное агентство "Valsts nekustamie īpašumi" уже пять раз проводило аукцион, но покупателей пока не нашлось. На последнем торге стартовая цена составляла 2,142 миллиона евро.

Остальные объекты — 16 российских и 15 белорусских — можно условно разделить по категориям: дипломатические здания в Риге и Даугавпилсе, санаторные комплексы в Юрмале, а также квартиры и исторические дома в разных городах страны.

Крупнейшими из них считаются санатории "Янтарный берег" в Яункемери и "Белоруссии" в Булдури.

Особую ценность представляют исторические здания в центре Риги, особенно на улице Алберта, известной своими шедеврами югендстиля — России принадлежат дома №3 и №5. В собственности РФ также находится здание на улице Андрея Пумпура, 1, а само посольство расположено на улице Независимости Украины, 2.

Белоруссии принадлежат два объекта в Риге — здание посольства на улице Езусбазницас и особняк в Межапарке по адресу Эрнста Бергманя, 7, который имеет статус памятника культуры местного значения.