«Гарантирую конец войны через 60-90 дней, если ЕС сделает свою работу»: Скотт Бессент

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 12:09

Мир 0 комментариев

Если Европа «сделает свое дело» по сокращению доходов России от продажи нефти, война в Украине может закончиться через 2–3 месяца , — заявил министр финансов США Скотт Бессент в совместном интервью агентствам «Reuters» и «Bloomberg», подчеркнув, что европейские страны должны играть более активную роль в сокращении доходов России от продажи нефти и прекращении войны, пишет "Неаткарига".

Он подчеркнул, что администрация Трампа не будет вводить дополнительные тарифы на китайские товары, чтобы остановить Китай от покупки российской нефти, если европейские страны не введут высокие тарифы для Китая и Индии.

«Мы ожидаем, что европейцы сделают свою часть, и мы не будем двигаться вперед без европейцев», — сказал он.

Бессент напомнил, что Трамп призвал европейские страны установить для Китая и Индии тарифы от 50% до 100%, чтобы лишить Россию доходов от продажи нефти, которые являются ее основным источником дохода. В то же время он раскритиковал некоторые европейские страны за закупку российской нефти, в то время как другие страны закупают в Индии нефтепродукты, рафинированные из российской нефти.

«Я гарантирую вам, что если Европа введет значительные вторичные тарифы для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней».

Бессент также сказал, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с европейскими странами, чтобы рассмотреть возможность введения более жестких санкций против российских компаний, в том числе нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл», и подготовиться к более широкому использованию суверенных активов России, замороженных после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Он сказал, что этого можно достичь, сначала конфисковав небольшие части замороженных активов на сумму 300 миллиардов долларов или поместив их в специально созданную для этой цели компанию, которая могла бы служить обеспечением для кредита Украине.

Обновлено: 14:40 17.09.2025
Министр экономику защищает снижение возраста деревье для вырубки
Bitnews.lv 16 минут назад
Латвия и Эстония готовят план перехода на еврорельсы
Bitnews.lv 21 минуту назад
Ратниекс изгонит российские товары из павильона Центрального рыка
Bitnews.lv 39 минут назад
В Латгалии курьер обманом забрал у пенсионеров 14 000 евро
Bitnews.lv 55 минут назад
Eurostat: Латвия в августе обогнала ЕС и еврозону по уровню инфляции
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: каждый второй «дизель» не пройдет техосмотр в 2026 году
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: КМ отчитывается о сохранении госязыка
Sfera.lv 3 часа назад
Расклад: золото в цене всегда
Sfera.lv 3 часа назад

Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Загрузка

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

Важно 14:12

Важно 0 комментариев

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Для настроения 13:58

Для настроения 0 комментариев

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

Новости Латвии 13:19

Новости Латвии 0 комментариев

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

