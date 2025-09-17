«Гарантирую конец войны через 60-90 дней, если ЕС сделает свою работу»: Скотт Бессент

Он подчеркнул, что администрация Трампа не будет вводить дополнительные тарифы на китайские товары, чтобы остановить Китай от покупки российской нефти, если европейские страны не введут высокие тарифы для Китая и Индии.

«Мы ожидаем, что европейцы сделают свою часть, и мы не будем двигаться вперед без европейцев», — сказал он.

Бессент напомнил, что Трамп призвал европейские страны установить для Китая и Индии тарифы от 50% до 100%, чтобы лишить Россию доходов от продажи нефти, которые являются ее основным источником дохода. В то же время он раскритиковал некоторые европейские страны за закупку российской нефти, в то время как другие страны закупают в Индии нефтепродукты, рафинированные из российской нефти.

«Я гарантирую вам, что если Европа введет значительные вторичные тарифы для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней».

Бессент также сказал, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с европейскими странами, чтобы рассмотреть возможность введения более жестких санкций против российских компаний, в том числе нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл», и подготовиться к более широкому использованию суверенных активов России, замороженных после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Он сказал, что этого можно достичь, сначала конфисковав небольшие части замороженных активов на сумму 300 миллиардов долларов или поместив их в специально созданную для этой цели компанию, которая могла бы служить обеспечением для кредита Украине.