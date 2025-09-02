Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Франция готовит больницы для оказания помощи раненым военным

Euronews 2 сентября, 2025 16:53

Мир 0 комментариев

Минздрав Франции рассматривает сценарий, при котором страна станет тыловой базой, способной принять массовый поток раненых солдат, как французских, так и иностранных. Министр здравоохранения подчеркнула, что эти меры носят предупредительный характер.

Франция готовит свою систему здравоохранения к сценарию, при котором ей, возможно, придется оказывать помощь военным, возвращающимся с боевых действий. По словам словам министра здравоохранения Катрин Вортен, это обычная мера предосторожности.

Как сообщается, в письме региональным органам здравоохранения от 18 июля минздрав Франции предписал больницам быть готовыми к потенциальному "наплыву пациентов" к марту 2026 года. Ведомство заявило, что больницы Франции должны знать об "ограничениях в военное время" и быть в состоянии оказывать помощь как французским, так и иностранным солдатам в случае крупного конфликта.

По данным французской сатирической газеты Le Canard enchaîné, которая впервые сообщила о письме минздрава на прошлой неделе, госпитали должны подготовиться к лечению от 10 000 до 15 000 солдат в течение периода от 10 до 180 дней. 

Представитель правительства сообщил Euronews, что в задачи министерства здравоохранения входит подготовка к широкому спектру "угроз, с которыми может столкнуться система здравоохранения", включая эпидемии, экологические кризисы и "злонамеренные риски".

В рамках этой подготовки, по словам пресс-секретаря, французские медики должны быть готовы лечить военных пациентов в гражданской системе здравоохранения.

Сообщается, что Франция также рассматривает возможность создания медицинских центров вблизи автобусных и железнодорожных станций, аэропортов и портов, чтобы "обеспечить возможность переброски иностранных солдат на родину", говорится в письме.

На прошлой неделе в интервью французскому новостному каналу BFMTV министр здравоохранения Катрин Вотрен заявила, что для страны "совершенно нормально предвидеть кризисы и их последствия".

Министр привела пандемию COVID-19 в качестве примера того, что может произойти, когда система здравоохранения страны не готова справиться с чрезвычайной ситуацией.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

