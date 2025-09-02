Франция готовит больницы для оказания помощи раненым военным

Франция готовит свою систему здравоохранения к сценарию, при котором ей, возможно, придется оказывать помощь военным, возвращающимся с боевых действий. По словам словам министра здравоохранения Катрин Вортен, это обычная мера предосторожности.

Как сообщается, в письме региональным органам здравоохранения от 18 июля минздрав Франции предписал больницам быть готовыми к потенциальному "наплыву пациентов" к марту 2026 года. Ведомство заявило, что больницы Франции должны знать об "ограничениях в военное время" и быть в состоянии оказывать помощь как французским, так и иностранным солдатам в случае крупного конфликта.

По данным французской сатирической газеты Le Canard enchaîné, которая впервые сообщила о письме минздрава на прошлой неделе, госпитали должны подготовиться к лечению от 10 000 до 15 000 солдат в течение периода от 10 до 180 дней.

Представитель правительства сообщил Euronews, что в задачи министерства здравоохранения входит подготовка к широкому спектру "угроз, с которыми может столкнуться система здравоохранения", включая эпидемии, экологические кризисы и "злонамеренные риски".

В рамках этой подготовки, по словам пресс-секретаря, французские медики должны быть готовы лечить военных пациентов в гражданской системе здравоохранения.

Сообщается, что Франция также рассматривает возможность создания медицинских центров вблизи автобусных и железнодорожных станций, аэропортов и портов, чтобы "обеспечить возможность переброски иностранных солдат на родину", говорится в письме.

На прошлой неделе в интервью французскому новостному каналу BFMTV министр здравоохранения Катрин Вотрен заявила, что для страны "совершенно нормально предвидеть кризисы и их последствия".

Министр привела пандемию COVID-19 в качестве примера того, что может произойти, когда система здравоохранения страны не готова справиться с чрезвычайной ситуацией.