Франц Кафка: книги, которые стоит прочитать Книжный клуб Редакция PRESS 5 июня, 2026 13:59 Книжный клуб

Кафку редко читают ради спокойствия. Его тексты начинаются почти тихо, без внешней катастрофы, но очень быстро появляется чувство, что привычная реальность больше не держится на месте. Всё вокруг будто остаётся узнаваемым, однако правила меняются, объяснения исчезают, а человек оказывается перед силой, с которой невозможно договориться обычным способом.

В этом и держится напряжение прозы Кафки. Он не пугает прямым ужасом и не строит эффект на резких поворотах. Гораздо страшнее у него другое: беспомощность перед непонятной системой, вина без ясной причины, одиночество среди людей и попытка найти смысл там, где каждый ответ только сильнее запутывает.

Поэтому Кафка остаётся автором, к которому возвращаются снова и снова. Его книги кажутся странными, мрачными, иногда почти абсурдными, но за этой странностью легко узнать реальные чувства: тревогу, стыд, давление чужих правил и желание выбраться из ситуации, где выход всё время ускользает.

Превращение

«Превращение» — повесть, с которой часто начинают знакомство с Кафкой. Коммивояжер Грегор Замза просыпается однажды утром и обнаруживает, что превратился в огромное насекомое. Никаких объяснений, никакой предыстории — просто новая реальность, с которой герою и его семье теперь нужно как-то жить. Кафка не пишет про монстра. Он пишет про то, как близкие люди постепенно перестают видеть в изменившемся человеке человека. Абсурдная завязка работает как увеличительное стекло: под ней проступают вещи вполне узнаваемые — стыд, зависимость, усталость от того, кто стал обузой. Новелла короткая, но ощущение после неё остаётся надолго — не тревога и не жалость, а что-то труднее поддающееся определению. Именно поэтому «Превращение» читают снова и снова, и каждый раз находят в нём что-то новое. Купить книгу

Замок

«Замок» — незаконченный роман, над которым Кафка работал в 1922 году. Землемер по имени К. приезжает в деревню, чтобы приступить к работе по распоряжению Замка. Но связаться с Замком невозможно, попасть туда тоже не получается. Бюрократия существует не как неудобство, а как непреодолимая стена. Роман держится на ощущении бесконечного ожидания. К. ходит по кругу: каждый разговор обещает выход, каждая инстанция отсылает к следующей. Власть в этом мире не жестокая и не злая — она просто недоступна, и именно это давит сильнее любого прямого отказа. Незавершенность романа работает на него, а не против. История обрывается там, где никакого финала будто и не предполагалось, потому что система, которую описывает Кафка, не заканчивается. Она просто продолжается. Купить книгу

Процесс

«Процесс» — один из самых известных романов Кафки, опубликованный уже после смерти автора. В основе — ситуация, которая кажется абсурдной ровно до того момента, пока не начинает казаться знакомой. Кафка не объясняет и не морализирует. Он просто описывает механизм — бюрократический, юридический, человеческий — с такой точностью, что читатель узнаёт его раньше, чем успевает осознать. Вина здесь не доказывается и не опровергается. Она предполагается по умолчанию. После выхода романа слово «кафкианский» стало отдельным понятием — для ситуаций, где человек сталкивается с безличной системой и не может понять, по каким правилам его уже судят. Именно поэтому «Процесс» до сих пор читается так, будто написан не о прошлом, а о состоянии, которое легко узнать и сегодня. Купить книгу

Наказания. Рассказы

В «Наказания» вошли четыре рассказа Кафки: «Приговор», «Кочегар», «Превращение» и «В исправительной колонии». Это разные по сюжету тексты, но в каждом человек сталкивается с силой, которая будто уже вынесла решение: семья, закон, чужая воля, порядок или сама реальность. Кафка соединяет фантастическое и будничное так, будто между ними нет границы. Его герои оказываются в ситуациях, где привычная логика больше не помогает: решение принято, наказание близко, а смысл происходящего до конца никто не объясняет. Сборник хорошо передает главное ощущение кафкианской прозы: мир вроде бы узнаваем, но в нём всё время есть подвох. Невозможное выглядит почти естественным, а обычная жизнь внезапно становится ловушкой, из которой нельзя просто выйти. Купить книгу

Пропавший без вести (Америка)

«Пропавший без вести» — первый роман Кафки, который долго был известен под названием «Америка». Сам писатель начинал его с рассказа «Кочегар», а привычное название появилось уже после смерти автора, когда Макс Брод решил опубликовать рукописи вопреки завещанию друга. В центре романа — Карл Росман, молодой эмигрант из Европы, который прибывает в Нью-Йорк и постепенно оказывается втянут в странную, непредсказуемую жизнь. Состоятельный дядя, потеря опоры, случайные работы, новые знакомства, резкие повороты судьбы — Америка у Кафки выглядит не как страна возможностей, а как пространство, где человек всё время куда-то попадает, но почти никогда не управляет происходящим. Роман остался незавершенным, и эта открытость хорошо ложится на саму историю Карла. Его путь не приходит к ясной точке: он продолжается как движение через мир, где всё кажется реальным и одновременно слегка смещенным. У Кафки даже Америка, в которой он никогда не был, становится узнаваемо кафкианской — с абсурдом, тревогой и ощущением, что человек снова оказался не там, где должен был быть. Купить книгу

Письма к Милене

«Письма к Милене» открывают не писателя-символа, а человека, который сомневается, боится, привязывается и мучительно ищет понимания. Милена Есенская была для Кафки не просто адресатом: с ней связаны один из самых сильных личных периодов его жизни, доверие к дневникам и то внутреннее напряжение, которое позднее отзовётся в «Замке». Эта переписка читается не как обычный роман в письмах. В ней много тревоги, нежности, самоанализа, резких перепадов настроения и попыток объяснить то, что словами объясняется плохо. Кафка то приближается, то отступает, словно сам боится силы чувства, которое уже невозможно удержать в безопасных границах. Ценность этих писем в том, что они показывают другого Кафку — не только автора абсурда, вины и недостижимых систем, но и человека, которому остро нужна поддержка. После них его проза воспринимается иначе: за холодной точностью и странностью сюжетов становится заметнее живой голос, полный уязвимости и внутренней боли. Купить книгу

Письма к Фелиции