Фокус-покус: без колес стоит Ford Focus. Арендованную машину «разули» в темном переулке

«Фокус-покус» — и арендованный автомобиль Ford Focus, принадлежащий компании Citybee, ночью остался без всех четырёх колёс. Утром, как только кража была обнаружена, представители компании сразу приступили к работе, чтобы как можно быстрее вернуть автомобиль в рабочее состояние.

На улице Аронaс в Дрейлини машины Citybee можно оставлять на небольшой площадке, однако местные жители утверждают, что переулок тихий и тёмный, и по ночам никто не видит и не слышит, что там происходит.

В районе между улицами Эвалда Валтера и Кайвас запланировано строительство жилого комплекса, поэтому местные жители надеются, что вскоре относительно тихая улица будет благоустроена.