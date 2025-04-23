Флешмоб: «Спасибо, дорогие учителя!» Новости партнеров Редакция PRESS 23 апреля, 2025 15:07 Новости партнеров

Три единомышленника – фармацевтическое предприятие Olpha, Centrālā laboratorija и Veselības centru apvienība - 15 апреля инициировали и провели яркое, душевное, позитивное и абсолютно нестандартное мероприятие.

Все происходило в сквере возле Кабинета министров Латвии. Это было нечто грандиозное - жители и гости столицы использовали предоставленную организаторами публичную и громкую возможность поблагодарить своих учителей.

В рамках объявленного ранее флешмоба люди, даже просто проходящие мимо, могли участвовать в специальной видеозаписи и сказать свои хорошие слова любимым учителям.

В акции участвовали ответственные лица государства. Были замечены три министра: экономики - Викторс Валайнис, климата и энергетики - Каспарс Мелнис, а также иностранных дел - Байба Браже. Да-да, они тоже когда-то были школьниками!

Министр экономики Викторс Валайнис в рамках акции обратился со своей благодарностью к школьным педагогам. «Еще в прошлом году Министерство экономики разработало смелую стратегию развития Латвии – в течение ближайших десяти лет удвоить экономику нашей страны. Это не просто амбициозная цель – она реально достижима, если мы сумеем сообща формировать среду, в которой высокообразованные и умные люди являются основой государства.

Именно учителя – любознательные, увлеченные и вдохновляющие – являются создателями нашего будущего. К сожалению, слишком часто их огромный вклад считается чем-то само собой разумеющимся. Эта акция – отличная возможность громко и от души сказать: СПАСИБО за работу, которую учителя делают каждый день! Я верю – хорошие слова вдохновляют. Они придают сил и желания продолжать, а это очень пригодится при подготовке к завершению учебного года и сезону экзаменов», – подчеркнул в своем эмоциональном обращении министр экономики Викторс Валайнис.

Флешмоб проходил в импровизированном помещении класса – со школьной доской и мелками. Все, кто желал, получили возможность публично поблагодарить своего учителя или учителей, оценив таким образом их повседневный труд и огромный, неоценимый вклад в благополучие латвийского общества.

Цель мероприятия важна и благородна – никогда не может быть лишним еще одно громкое напоминание всем людям Латвии, насколько важна роль педагогов в формировании нашего будущего. Учителей надо поддерживать и ценить, пока не опустели их стулья в школьных классах. Вот тогда будет беда!

Председатель правления AS Olpha Юрис Бундулис, имеющий докторскую степень и по биологии, и по химии, всегда подчеркивает большую роль учителей в мотивировании молодежи и в общем росте общества. «В сфере производства лекарств мы создаем планы развития и стратегии роста на последующие десять, пятнадцать и даже двадцать лет, поэтому для нас важно, чтобы в это время на Olpha были химики, фармацевты, медики и другие специалисты, которые могут реализовать то, что мы сейчас наметили. Именно поэтому мы сегодня предоставляем свою финансовую поддержку молодым учителям, чтобы мотивировать их остаться в школе и своим задором и знаниями вызывать в школьниках интерес к химии, биологии и другим естественным наукам. При этом мы проводим этот флешмоб, поскольку понимаем, что хорошее слово мотивирует не меньше, чем финансовая поддержка», – убежден Юрис Бундулис.

И трудно с ним не согласиться. И при помощи нашего издания мы также хотим сказать спасибо всем учителям Латвии.

«Между нами химия!»

Прошедший флешмоб – это часть программы стипендий для молодых учителей химии, биологии и математики «Между нами химия!», проводимой фармацевтическим гигантом Латвии – предприятием Olpha, а также Centrālā laboratorija и Veselības centru apvienība.

Патроном программы в этом году стал министр экономики страны Викторс Валайнис.

«В то время, когда в латвийских школах не хватает более 1000 педагогов, особенно по предметам STEM, при этом каждый третий учитель рассматривает возможность бросить работу учителя в ближайшие пять лет, нам требуются мгновенные решения проблемы, чтобы через пару лет не возникла ситуация, когда места учителей перед классом пусты.

Мы не можем допустить подобную ситуацию, ведь именно учителя готовят будущих специалистов и предпринимателей высокого уровня, которые внесут свой вклад в общий экономический рост нашей страны и будут способствовать ее благополучию. Поэтому похвально, что в нашей стране есть предприятия, которые с реальной финансовой поддержкой вовлекаются в решение проблемы и параллельно реализуют такие инициативы, цель которых – предоставить поддержку в нелегком, но очень важном труде учителя и на эмоциональном уровне», – убежден министр экономики Викторс Валайнис.

Понятно, что одного желания молодых специалистов учить школьников мало, чтобы надолго оставаться в школе, – считает учитель химии основной школы Rīdze и обладатель стипендии «Между нами химия!» Никс Гринбергс. «Стипендия для меня означала не только финансовую поддержку, – признался он, – но и то, что меня высоко ценят, а также подтверждение того факта, что мой повседневный труд важен и востребован. Подобные частные инициативы предпринимателей очень важны и потому, что они помогают менять имеющиеся в обществе представления о том, что работа учителя скучная и потому непривлекательна для молодых людей. Конечно, работа с молодежью требует очень много ресурсов, но в то же время это возможность для самого учителя неустанно совершенствоваться, расти и осваивать новые знания».

Справка. Программа стипендий для молодых учителей химии, биологии и математики была создана в 2023 году по инициативе владельцев AS Olpha, SIA Centrālā laboratorija и AS Veselības centru apvienība и присяжного адвоката Артура Спигулиса.

Ее цель проста и понятна – способствовать долгосрочному приросту молодых учителей и уже на уровне школы укреплять интерес молодежи к естественным наукам.

Размер фонда стипендии для молодых учителей «Между нами химия!» составляет 180 000 евро, и это самая крупная частная инициатива поддержки учителей в Латвии.

Подробнее: www.starpmumsirkimija.lv.

Видео с мероприятия можно посмотреть здесь: