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Филиппс Раевскис объяснил, почему надо, чтобы Россия распалась (4)

la.lv 4 сентября, 2024 14:15

Новости Латвии 4 комментариев

Есть вещи, которые можно изменить, а есть те, которые нельзя, - это мнение людей в возрасте, когда они уже не готовы менять свое мышление. Основная проблема, если посмотреть глубже, - у них имплантировано ощущение русского превосходства, так называемый великорусский шовинизм - так характеризует часть общества политолог Филипп Раевский в передаче TV24 Preses klubs.

"Это также называют русофилией, когда присутствует ощущение превосходства и особого положения русского народа в мире. Интересно, как этой нацией и массой людей в разные времена манипулировали разные лидеры России — цари, затем партийные генсеки, как все они использовали власть для своих нужд", — развивает этот аспект политолог, добавляя, что "в конце концов у этого есть и другая сторона — людям внедряется ощущение, что жизнь не имеет большой ценности, что умирать за свою страну не плохо, что искалечиться ради этой идеи не страшно, но главное — тебя боятся!"

Из-за этой ментальной "отравы", по мнению Раевского, невозможно изменить русских, не удалив какой-то фундаментальный камень. Он предполагает, что это можно вылечить только одним способом — чтобы Россия распалась и больше не существовала, остались бы только автономные регионы с несколькими десятками миллионов жителей в каждом, где каждому пришлось бы начинать работать над собой.

Раевский напомнил, что, например, в советские времена по радио сообщали, сколько времени в каждом из 11 часовых поясов, создавая в людях убеждение и осознание того, насколько Россия велика и могущественна: "Искусственно создается ощущение этой мощи! Выбив это ощущение могущественности из-под ног, изменятся и ментальные ощущения".

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Комментарии (4)
Комментарии (4)
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В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро (4)

Мир 18:54

Мир 4 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

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Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине? (4)

Мир 18:44

Мир 4 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

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Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься (4)

Важно 18:22

Важно 4 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

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На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов (4)

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 4 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием (4)

Важно 18:13

Важно 4 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы (4)

Важно 18:10

Важно 4 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС (4)

Бизнес 18:02

Бизнес 4 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать