"Это также называют русофилией, когда присутствует ощущение превосходства и особого положения русского народа в мире. Интересно, как этой нацией и массой людей в разные времена манипулировали разные лидеры России — цари, затем партийные генсеки, как все они использовали власть для своих нужд", — развивает этот аспект политолог, добавляя, что "в конце концов у этого есть и другая сторона — людям внедряется ощущение, что жизнь не имеет большой ценности, что умирать за свою страну не плохо, что искалечиться ради этой идеи не страшно, но главное — тебя боятся!"

Из-за этой ментальной "отравы", по мнению Раевского, невозможно изменить русских, не удалив какой-то фундаментальный камень. Он предполагает, что это можно вылечить только одним способом — чтобы Россия распалась и больше не существовала, остались бы только автономные регионы с несколькими десятками миллионов жителей в каждом, где каждому пришлось бы начинать работать над собой.

Раевский напомнил, что, например, в советские времена по радио сообщали, сколько времени в каждом из 11 часовых поясов, создавая в людях убеждение и осознание того, насколько Россия велика и могущественна: "Искусственно создается ощущение этой мощи! Выбив это ощущение могущественности из-под ног, изменятся и ментальные ощущения".