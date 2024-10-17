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Европейский центральный банк продолжает снижать базовые процентные ставки

© LETA 17 октября, 2024 16:25

Бизнес 0 комментариев

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг принял решение о снижении процентных ставок на 0,25 процентного пункта.Ставка по депозитам овернайт будет снижена до 3,25%. Основная ставка по операциям рефинансирования будет снижена до 3,4%, а ставка по кредитам овернайт - до 3,65%, говорится в заявлении ЕЦБ.

Новые ставки вступят в силу 23 октября.

"Решение Совета ЕЦБ о снижении ставки по депозитным операциям основано на обновленной оценке перспектив инфляции, базовой динамики инфляции и силы трансмиссии монетарной политики. Полученная информация об инфляции свидетельствует о том, что процесс ее замедления в целом идет в соответствии с ожиданиями. На перспективы инфляции также влияет недавнее неожиданное ухудшение экономических показателей. В то же время условия финансирования остаются ограничительными", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания совета.

Ожидается, что инфляция ускорится в ближайшие месяцы, а затем вернется к целевому уровню в течение следующего года. Внутренняя инфляция остается высокой, при этом заработная плата продолжает расти ускоренными темпами. В то же время ожидается, что давление на стоимость рабочей силы будет постепенно ослабевать, а прибыль будет частично поглощать ее влияние на инфляцию, говорится в заявлении совета.

Как сообщалось, на предыдущем заседании в сентябре ЕЦБ также снизил все три процентные ставки. В июле ставки были оставлены без изменений, а до этого все три ставки были снижены на 0,25 процентного пункта на июньском заседании.

В целях борьбы с высокой инфляцией ЕЦБ постепенно повышал процентные ставки до рекордно высокого уровня в течение десяти заседаний подряд в период с июля 2022 года по сентябрь 2023 года, а затем какое-то время не менял их.

По данным "Eurostat", годовая инфляция в еврозоне в сентябре снизилась до 1,7% с 2,2% в августе, оказавшись ниже целевого уровня ЕЦБ в 2% впервые за более чем три года.

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