Европейский план безопасности стоимостью в 800 миллиардов: что от этого получит Латвия?

«Возможности определены, но для реализации всего этого еще предстоит сделать ряд шагов. Для этого Еврокомиссия, в свою очередь, разработала план финансирования — из этих 800 миллиардов евро, который состоит из двух частей. 150 миллиардов предназначены для нового инструмента, который будет создан — Еврокомиссия будет занимать на международных рынках, а затем эти деньги будут доступны странам-членам для оборонных закупок.

В свою очередь, вторая часть, где мы говорим о 650 миллиардов евро, они предназначены для того, чтобы предоставить государствам-членам возможность увеличить свой бюджетный дефицит на 1,5%, что, в свою очередь, поможет странам инвестировать в оборону», - поясняет она.

По словам Петре, первый инструмент предусматривает, что страны ЕС начнут взаимодействовать друг с другом, чтобы закупки были совместными, чтобы они были более крупными.

"Латвии теперь нужно подумать, с какими странами ей будет выгоднее для этого объединится", - говорит Петре.

Она считает, что совершенно ясно, что Европе нужно вкладываться в свою оборону. И пришло время над этим серьезно работать. Однако трансатлантические отношения все еще важны, и, конечно, важна координация с НАТО.

"От Америки был получен конкретный сигнал, что Европе нужно взять больше ответственности за собственную безопасность. И этот план, эти конкретные шаги, позволят достичь этой цели", - убеждена Петре.

На вопрос журналиста, что делать с тем фактом, что Латвия закупает оружие у США, и некоторые оборонные заказы все еще находятся в стадии выполнения, а Европа теперь хочет придержать оборонные деньги у себя и закупать у собственных производителей, Петре ответила так: "Европе нужно сейчас вкладывать в свое оборонное производство, потому что длительное время оно отставало, инвестиций в эту отрасль не хватало. И теперь эти новые инструменты, которые предложены, они создана именно для того, чтобы усилить эту индустрию в Европе".