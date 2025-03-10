Европа велела России выплатить Галкину, Макаревичу и другим по 10 000 евро

В решении говорится, что ЕСПЧ удовлетворил жалобу 31 заявителя по делу «Захаров и другие против России», сообщает Meduza.

Дело названо в честь журналиста-расследователя Андрея Захарова. В деле фигурируют жалобы юмориста и телеведущего Максима Галкина, музыканта Андрея Макаревича, телеведущих Максима Шатца и Татьяны Лазаревой, историка Тамары Эйдельман, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и Леонида Волкова, бизнесмена Бориса Зимина, политика Леонида Гозмана и других. Полный список опубликован на сайте ЕСПЧ.

Суд постановил, что Россия нарушила право заявителей на уважение частной жизни и свободу убеждений. Их обязали выплатить по 10 000 евро в качестве компенсации и 250 евро в качестве издержек.

В своем заявлении ЕСПЧ сослался на свое решение от 22 октября 2024 года, в котором постановил, что статус «иностранного агента» является стигматизирующим и вводящим в заблуждение, а сам российский закон и его применение нарушают право на свободу выражения мнения, свободу объединений и право на частную жизнь.

Суд постановил, что Россия нарушила право заявителей на уважение их частной жизни и право на свободу убеждений. Их обязали выплатить по 10 000 евро в качестве компенсации и 250 евро в качестве издержек.

Суд отметил, что все заявители были объявлены «иностранными агентами» до 16 сентября 2022 года, когда Российская Федерация вышла из ЕКПЧ и перестала быть участником Европейской конвенции по правам человека, и поэтому суд имеет право рассматривать эти заявления. «Суд отмечает, что прекращение членства государства-ответчика в Совете Европы не освобождает его от обязанности сотрудничать с органами Конвенции и исполнять решения Суда», - говорится в заявлении ЕСПЧ.

Российские власти отказываются выполнять решения ЕСПЧ, принятые после марта 2022 года, когда Россия была исключена из Совета Европы в связи с вторжением на Украину. Суд настаивает на том, что российские власти обязаны исполнить все его решения по жалобам, поданным в ЕСПЧ до середины сентября 2022 года. Однако механизма, позволяющего заставить Россию выплатить компенсацию, не существует.