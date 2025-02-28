Европа меняет банкноты: как будут выглядеть новые евро?

Зачистить заначки

Вот уже более десяти лет в Латвии находятся в обращении евро. За это время латвийцы успели привыкнуть к купюрам номиналом 5, 10, 20 и 50 евро новой серии «Европа", где слово «евро» указано в том числе и на кириллице, так как Болгария входит в Евросоюз.

Это самые ходовые купюры, которые в основном и используются для повседневных расчетов. А вот купюры более крупных номиналов банкоматы обычно не выдают. Их можно получить разве что в банках. Поэтому даже 100–евровая купюра редко когда попадается среднестатистическому латвийцу, не говоря уже о 200-евровой.

Кое у кого еще остались 500-евровые купюры старого образца, которые продолжают оставаться законным платежным средством, хотя и выводятся из оборота. Эти деньги хранятся где-нибудь в укромном месте на черный день жителями, не доверяющими банковским вкладам. Естественно, налоговым службам такие вольности не очень–то нравятся. И они всячески стараются «раскулачить» своих жителей, заставляя их перейти на безналичные расчеты, которые легко контролировать.

К примеру, уже действует запрет расплачиваться наличными за покупки свыше 7 тысяч евро, а если вы получили наследство в виде денежных купюр на сумму свыше 16 тысяч евро, то их требуется декларировать. Налоговикам стали сообщать и о тех, кто вносит в банкоматы более 7 тысяч евро в год. От них могут потребовать объяснения о происхождении наличных денег.

Но самым действенным методом контроля всегда являлась замена денег, хотя официальной причиной всякий раз объявляется борьба с фальшивомонетчиками. И, несмотря на то что каждый раз говорится, что купюры прежнего образца останутся законным платежным средством (об этом сообщает и ЕЦБ), подозрения остаются.

К примеру, английские фунты старого образца уже вышли из обращения. Их принимают только в Bank of England. И если вы не резидент Великобритании, то вам обменяют только одну купюру, а на остальные выдадут чек, который еще надо обналичить. Такая же проблема с долларами США старого образца. Латвийские меняльные конторы принимают их по крайне невыгодному курсу, а где–нибудь в Турции такие банкноты вообще у вас не примут.

Подобные неприятные сюрпризы подстерегают любителей хранить сбережения в валютах других стран. К примеру, если у вас имеются банкноты номиналом 100 и 200 норвежских крон образца 1994 и 1999 годов, то обменять их можно только в норвежском банке.

Привыкайте к новому

Как сообщает DW, в конце 2023 года ЕЦБ назвал два тематических направления для оформления новых бумажных денежных знаков в еврозоне. Одно из них — важные для европейской культуры и науки личности и объекты, другое — европейские птицы и речные ландшафты. До этого у жителей стран Евросоюза была возможность путем онлайн-голосования выбрать в общей сложности из семи тематических блоков. В нем приняли участие более 365 тысяч человек.

Для определения будущей тематики в оформлении банкнот также учитывалось мнение экспертов, представляющих различные дисциплины и европейские страны.

Тема «Европейская культура» посвящена выдающимся личностям, которые внесли свой вклад в развитие культурного наследия Европы, а также культурной деятельности и объектам, которым отводится важное значение в формировании европейской идентичности. Так, на купюре номиналом 10 евро может быть изображен немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, на обратной стороне — певческий фестиваль.

На 20-евровой купюре могут разместить портрет нобелевского лауреата Марии Кюри, на реверсе — учебную аудиторию в школе или в университете. 100 евро могут украсить художник и скульптор Леонардо да Винчи и арт-стрит — на обратной стороне.

В случае же, если выберут природные мотивы, на банкноте номиналом 10 евро может появиться зимородок у водопада. Места на купюре достоинством 20 евро удостоится одна из самых ярко окрашенных птиц Европы — золотистая щурка на песчаном валу широкой долины реки.

На 50-евровой банкноте появится белый аист, а 100-евровая будет проиллюстрирована шилоклювкой, ищущей пищу на мелководье. На обратной стороне таких купюр будут изображены европейские институты, напоминающие об основополагающих ценностях проекта «Европа", которые включают в себя защиту окружающей среды: Европарламент, Еврокомиссия, ЕЦБ, Совет Европы и другие.

Могут стать просто бумагой

Латвия является одной из немногих стран Евросоюза, где еще меняют бывшую национальную валюту на евро. Это можно сделать в кассе Банка Латвии по курсу 1 лат = 1,42 евро. Обмен производится бесплатно. И примут у вас как монеты, так и купюры. Помимо Латвии свои бывшие национальные валюты еще принимают центробанки Ирландии, Австрии, Германии, Эстонии и Литвы.

В Банке Латвии заявляют, что никаких сроков обмена не существует. А вот если у вас сохранились французские франки, испанские песеты, финские марки, итальянские и мальтийские лиры, греческие драхмы или кипрские фунты, то их можно использовать только как сувенир. Валютной ценности ни монеты, ни купюры уже не представляют, и в госбанке страны вам их не обменяют.

Всем обладателям денежных заначек надо помнить о том, что купюры представляют собой прежде всего бумагу и обладают ценностью, только если государственные учреждения обязуются их принимать. И от своих обязательств они с легкостью отказываются. Ведь бумажные дензнаки можно всегда напечатать — не золото ведь.

Это золотые николаевские 10- и 5–рублевые монеты охотно примут в любом ломбарде, чего не скажешь о бумажных денежных простынях. К примеру, власти всякий раз заявляют о преемственности латвийской государственности. В свое время в обращении находилась купюра номиналом 500 латов образца 1929 года. Автору этих строк она досталась в наследство от бабушки. На купюре написано, что Банк Латвии обязуется обменять ее на 145,1613 грамма золота. Цена драгметалла (в зависимости от пробы) в настоящее время составляет от 28,08 до 61,44 евро за грамм. В итоге выходит от 4 076 до 8 917 евро. Но бежать с купюрой в нынешний Банк Латвии не стоит — никто вам ее не обменяет...

Александр ФЕДОТОВ