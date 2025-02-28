Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

Европа меняет банкноты: как будут выглядеть новые евро?

«Семь секретов» 28 февраля, 2025 08:19

Важно 0 комментариев

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро. Для дизайна будет выбрано одно из двух тематических направлений. На купюрах могут появится либо выдающиеся личности европейского масштаба, либо различные участки рек и виды птиц. Эскизы новых евробанкнот могут появиться уже в 2026 году, а введены в оборот — еще через несколько лет. Зачем же понадобилось отказываться от уже привычных всем мостов и окон в различных архитектурных стилях и изобретать что-то новое?

Зачистить заначки

Вот уже более десяти лет в Латвии находятся в обращении евро. За это время латвийцы успели привыкнуть к купюрам номиналом 5, 10, 20 и 50 евро новой серии «Европа", где слово «евро» указано в том числе и на кириллице, так как Болгария входит в Евросоюз.

Это самые ходовые купюры, которые в основном и используются для повседневных расчетов. А вот купюры более крупных номиналов банкоматы обычно не выдают. Их можно получить разве что в банках. Поэтому даже 100–евровая купюра редко когда попадается среднестатистическому латвийцу, не говоря уже о 200-евровой.

Кое у кого еще остались 500-евровые купюры старого образца, которые продолжают оставаться законным платежным средством, хотя и выводятся из оборота. Эти деньги хранятся где-нибудь в укромном месте на черный день жителями, не доверяющими банковским вкладам. Естественно, налоговым службам такие вольности не очень–то нравятся. И они всячески стараются «раскулачить» своих жителей, заставляя их перейти на безналичные расчеты, которые легко контролировать.

К примеру, уже действует запрет расплачиваться наличными за покупки свыше 7 тысяч евро, а если вы получили наследство в виде денежных купюр на сумму свыше 16 тысяч евро, то их требуется декларировать. Налоговикам стали сообщать и о тех, кто вносит в банкоматы более 7 тысяч евро в год. От них могут потребовать объяснения о происхождении наличных денег.

Но самым действенным методом контроля всегда являлась замена денег, хотя официальной причиной всякий раз объявляется борьба с фальшивомонетчиками. И, несмотря на то что каждый раз говорится, что купюры прежнего образца останутся законным платежным средством (об этом сообщает и ЕЦБ), подозрения остаются.

К примеру, английские фунты старого образца уже вышли из обращения. Их принимают только в Bank of England. И если вы не резидент Великобритании, то вам обменяют только одну купюру, а на остальные выдадут чек, который еще надо обналичить. Такая же проблема с долларами США старого образца. Латвийские меняльные конторы принимают их по крайне невыгодному курсу, а где–нибудь в Турции такие банкноты вообще у вас не примут.

Подобные неприятные сюрпризы подстерегают любителей хранить сбережения в валютах других стран. К примеру, если у вас имеются банкноты номиналом 100 и 200 норвежских крон образца 1994 и 1999 годов, то обменять их можно только в норвежском банке.

Привыкайте к новому

Как сообщает DW, в конце 2023 года ЕЦБ назвал два тематических направления для оформления новых бумажных денежных знаков в еврозоне. Одно из них — важные для европейской культуры и науки личности и объекты, другое — европейские птицы и речные ландшафты. До этого у жителей стран Евросоюза была возможность путем онлайн-голосования выбрать в общей сложности из семи тематических блоков. В нем приняли участие более 365 тысяч человек.

Для определения будущей тематики в оформлении банкнот также учитывалось мнение экспертов, представляющих различные дисциплины и европейские страны.

Тема «Европейская культура» посвящена выдающимся личностям, которые внесли свой вклад в развитие культурного наследия Европы, а также культурной деятельности и объектам, которым отводится важное значение в формировании европейской идентичности. Так, на купюре номиналом 10 евро может быть изображен немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, на обратной стороне — певческий фестиваль.

На 20-евровой купюре могут разместить портрет нобелевского лауреата Марии Кюри, на реверсе — учебную аудиторию в школе или в университете. 100 евро могут украсить художник и скульптор Леонардо да Винчи и арт-стрит — на обратной стороне.

В случае же, если выберут природные мотивы, на банкноте номиналом 10 евро может появиться зимородок у водопада. Места на купюре достоинством 20 евро удостоится одна из самых ярко окрашенных птиц Европы — золотистая щурка на песчаном валу широкой долины реки.

На 50-евровой банкноте появится белый аист, а 100-евровая будет проиллюстрирована шилоклювкой, ищущей пищу на мелководье. На обратной стороне таких купюр будут изображены европейские институты, напоминающие об основополагающих ценностях проекта «Европа", которые включают в себя защиту окружающей среды: Европарламент, Еврокомиссия, ЕЦБ, Совет Европы и другие.

Могут стать просто бумагой

Латвия является одной из немногих стран Евросоюза, где еще меняют бывшую национальную валюту на евро. Это можно сделать в кассе Банка Латвии по курсу 1 лат = 1,42 евро. Обмен производится бесплатно. И примут у вас как монеты, так и купюры. Помимо Латвии свои бывшие национальные валюты еще принимают центробанки Ирландии, Австрии, Германии, Эстонии и Литвы.

В Банке Латвии заявляют, что никаких сроков обмена не существует. А вот если у вас сохранились французские франки, испанские песеты, финские марки, итальянские и мальтийские лиры, греческие драхмы или кипрские фунты, то их можно использовать только как сувенир. Валютной ценности ни монеты, ни купюры уже не представляют, и в госбанке страны вам их не обменяют.

Всем обладателям денежных заначек надо помнить о том, что купюры представляют собой прежде всего бумагу и обладают ценностью, только если государственные учреждения обязуются их принимать. И от своих обязательств они с легкостью отказываются. Ведь бумажные дензнаки можно всегда напечатать — не золото ведь.

Это золотые николаевские 10- и 5–рублевые монеты охотно примут в любом ломбарде, чего не скажешь о бумажных денежных простынях. К примеру, власти всякий раз заявляют о преемственности латвийской государственности. В свое время в обращении находилась купюра номиналом 500 латов образца 1929 года. Автору этих строк она досталась в наследство от бабушки. На купюре написано, что Банк Латвии обязуется обменять ее на 145,1613 грамма золота. Цена драгметалла (в зависимости от пробы) в настоящее время составляет от 28,08 до 61,44 евро за грамм. В итоге выходит от 4 076 до 8 917 евро. Но бежать с купюрой в нынешний Банк Латвии не стоит — никто вам ее не обменяет...

Александр ФЕДОТОВ

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Международные производители лекарств недоплачивают Латвии миллионы евро:

Новости Латвии 10:07

Новости Латвии 0 комментариев

Международные производители лекарств, которые открыли в Латвии свои представительства, а не дочерние предприятия или филиалы, возможно, не доплачивают Латвийскому государству не менее 30 млн евро. Их действия законны, но такая бизнес-этика заставляет задаться вопросом - а что еще происходит тогда, когда Латвия служит лишь рынком сбыта товаров.

Международные производители лекарств, которые открыли в Латвии свои представительства, а не дочерние предприятия или филиалы, возможно, не доплачивают Латвийскому государству не менее 30 млн евро. Их действия законны, но такая бизнес-этика заставляет задаться вопросом - а что еще происходит тогда, когда Латвия служит лишь рынком сбыта товаров.

Читать
Загрузка

«Фантастический рестарт»: Стендзениекс заподозрил, что на решения правительства влияют наркотики

Выбор редакции 10:02

Выбор редакции 0 комментариев

Последние недели, в связи с напряжённой ситуацией в правительстве, выдались чуть ли не драматическими. Министров уволили, на их места временно назначили других, но самый перспективный кандидат на пост министра бросил всё и отказался от предложенной должности.

Последние недели, в связи с напряжённой ситуацией в правительстве, выдались чуть ли не драматическими. Министров уволили, на их места временно назначили других, но самый перспективный кандидат на пост министра бросил всё и отказался от предложенной должности.

Читать

Профессор Хазан: почему в Латвии сокращается население?

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

"Наша демография определяется не только тем, что мы стареем и умираем, - все гораздо интереснее", - говорит профессор Латвийского университета Михаил Хазан. Он предложил свои ответы на вопрос, почему в ХХI веке население Латвии ежегодно сокращается.

"Наша демография определяется не только тем, что мы стареем и умираем, - все гораздо интереснее", - говорит профессор Латвийского университета Михаил Хазан. Он предложил свои ответы на вопрос, почему в ХХI веке население Латвии ежегодно сокращается.

Читать

Латвиец задержан в Зимбабве: он получил 15 лет заключения

Важно 09:45

Важно 0 комментариев

27-летний латвийский мужчина был приговорен к 15 годам тюремного заключения за попытку переправить 8,35 кг героина через международный аэропорт имени Роберта Габриэля Мугабе, сообщает newsday.co.

27-летний латвийский мужчина был приговорен к 15 годам тюремного заключения за попытку переправить 8,35 кг героина через международный аэропорт имени Роберта Габриэля Мугабе, сообщает newsday.co.

Читать

Латвийские автобусы не смогут въехать в Россию и Белоруссию?

Выбор редакции 09:35

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня парламент на пленарном заседании рассмотрит проект постановления Сейма о запрете и пассажирских автобусных перевозок в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

Сегодня парламент на пленарном заседании рассмотрит проект постановления Сейма о запрете и пассажирских автобусных перевозок в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

Читать

«Устранить раздражители»: в Стамбуле завершились переговоры делегаций России и США

Мир 09:24

Мир 0 комментариев

В Стамбуле в четверг прошёл новый раунд переговоров делегаций из России и США, в центре которых были "двусторонние отношения" и "налаживание работы посольств", сообщает Euronews.

В Стамбуле в четверг прошёл новый раунд переговоров делегаций из России и США, в центре которых были "двусторонние отношения" и "налаживание работы посольств", сообщает Euronews.

Читать

Камера вас запомнит: в Риге пошла фотоохота на нарушителей

Важно 09:23

Важно 0 комментариев

В столице уже появляются новые камеры, которые могут фиксировать дорожные нарушения. Они следят за теми, кто проезжает на красный свет, занимает полосу общественного транспорта или блокирует перекрёстки. Первые три камеры уже установлены, а в течение года их станет 26, рассказали в эфире LSM+ представители Рижской муниципальной полиции.

В столице уже появляются новые камеры, которые могут фиксировать дорожные нарушения. Они следят за теми, кто проезжает на красный свет, занимает полосу общественного транспорта или блокирует перекрёстки. Первые три камеры уже установлены, а в течение года их станет 26, рассказали в эфире LSM+ представители Рижской муниципальной полиции.

Читать