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Европа катастрофически стареет: ЕК советует привыкать к мигрантам

© Lsm.lv 17 октября, 2024 11:05

Мир 0 комментариев

Быстрое старение населения Европы станет одной из крупнейших проблем, стоящих перед следующей Европейской комиссией. Эксперты предупреждают, что увеличение доли пожилого населения поставит под угрозу конкурентоспособность Евросоюза (ЕС), усугубит нехватку рабочей силы, увеличит расходы госбюджетов и углубит региональное неравенство, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР.  

Европа стареет, и это может повлиять на наше экономическое благосостояние. Еврокомиссия прогнозирует, что доля населения ЕС в возрасте 65 лет и старше увеличится с 21% в настоящее время до 30% в 2070 году. В тот же период доля жителей в возрасте 80 лет и старше в ЕС увеличится с 6% до 13%.

У ЕС — серьезные проблемы с воспроизводством населения. В 2022 году в 27 странах Евросоюза родилось 3,8 миллиона детей. Впервые за десятилетия число новорожденных в блоке оказалось ниже 4 миллионов.
Несмотря на это, население ЕС в последние годы выросло, во многом благодаря приезду миллионов беженцев из Украины.

На начало этого года в ЕС проживал 451 миллион человек. По оценкам Евростата, население ЕС будет продолжать расти, достигнув своего пика в 2026 году, когда оно превысит 453 млн.

Но после этого население ЕС будет медленно уменьшаться. Евростат прогнозирует, что в 2100 году в ЕС будет проживать менее 420 миллионов жителей. Кроме того, людей старше 80 лет будет больше, чем людей младше 20 лет.

Демографические изменения негативно повлияют на рынок труда, создавая повсеместную нехватку рабочей силы, которая может препятствовать экономическому росту, производительности и инновациям и, таким образом, ускорить снижение конкурентоспособности ЕС по сравнению с другими крупными экономиками.

Чтобы предотвратить наихудший сценарий, Еврокомиссия рекомендует государствам-членам принять решительные меры, такие как сокращение гендерного разрыва в оплате труда, улучшение баланса между работой и личной жизнью, предложение налоговых льгот, сокращение расходов на уход за детьми и облегчение доступа к качественным рабочим местам и жилью для молодых людей.

Однако без привлечения рабочей силы из третьих стран мы не можем обойтись, отметила комиссар ЕС по демографии Шуица. 

Еврокомиссия также рекомендует способствовать удержанию старших людей на рынке труда путем повышения их квалификации и предложения гибкого рабочего времени.

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