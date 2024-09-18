Еврокомиссия ужесточает борьбу с курением: под новые запреты могут попасть и электронные сигареты

Новая инициатива рекомендует государствам-членам распространить требование о свободной от курения зоне на все основные открытые территории, такие как общественные игровые площадки, парки развлечений и бассейны, открытые территории медицинских и образовательных учреждений, общественные здания, предприятия сферы услуг, а также транспортные остановки и станции.

Комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес отметила, что ежегодно в ЕС из-за табака умирают 700 000 человек, а десятки тысяч смертей происходят из-за пассивного курения. «В Европейском союзе здравоохранения мы обязаны защищать наших граждан, особенно детей и молодых людей, от воздействия вредного для здоровья табачного дыма. Данная рекомендация является одной из основных мер Европейского плана по борьбе с раком и важным шагом. обеспечить, чтобы к 2040 году в ЕС жило первое поколение, свободное от табака», - указала Кириакидес.

Государствам-членам рекомендуется распространить политику бездымной среды на новые продукты, такие как нагретые табачные изделия и электронные сигареты, которые все чаще достигают очень молодых потребителей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркнула негативное влияние вторичных выбросов этих продуктов и сопутствующие респираторные и сердечно-сосудистые проблемы.

Комиссия предоставит 16 млн евро в виде прямых грантов =программы «ЕС для здоровья» и 80 млн евро в виде грантов программы «Горизонт» для усиления мер по контролю над табаком и никотином и профилактики зависимости. Комиссия также разрабатывает ряд профилактических инструментов для поддержки защиты здоровья детей и молодежи.

Рекомендации адресованы государствам-членам, которые могут реализовать их посредством своей национальной политики с учетом своих национальных обстоятельств и потребностей.

Европейский план по борьбе с раком ставит цель достичь свободного от табака поколения к 2040 году, когда употреблять табачные изделия будет меньше пяти процентов населения. Табак является основным фактором риска развития рака, а курение является причиной более четверти случаев смерти от рака в ЕС, Исландии и Норвегии. Политика создания бездымной среды привела к снижению смертности и улучшению других показателей здоровья, таких как снижение числа сердечных приступов и улучшение здоровья органов дыхания.

В частности, рекомендация касается нагреваемых табачных изделий и электронных сигарет, доля которых на рынке в последнее время значительно увеличилась. Они часто маркируются вводящими в заблуждение утверждениями, будто они безопасны или подходят в качестве средства, помогающего бросить курить, однако их потенциальные вредные последствия очень серьезны, и эти продукты также вызывают сильную зависимость.