Евродепутат Иябс на съезде партии «Развитию Латвии» сравнил правительство с тормозом

В частности, член правления партии и депутат Европарламента Иварс Иябс упрекнул правительство в краткосрочном мышлении, когда дело касается принятия политических решений, приведя в пример проект Rail Baltica. По его словам, нынешнее правительство работает "не как мотор, а как тормоз".

Кроме того, он упомянул в своей речи о дефиците бюджета на следующий год.

"Мы должны думать о том, как Латвии вернуться к экономическому росту и как сделать Латвию привлекательнее для иностранных инвесторов, чтобы можно было производить и экспортировать, становясь богаче и безопаснее", - заявил Иябс.

"Готова ли латвийская политика к сегодняшним вызовам? Мой ответ - однозначно нет. (...) То, что мы в данный момент видим, это катастрофическое краткосрочное мышление. Самые существенные стратегические решения становятся заложниками интриг, некомпетентности, халатности. Мы постепенно узнаем, что происходит с проектом века - RailBaltica. Однако наши товарищи из самоуправлений могут рассказать о многих "рейлболтиках" поменьше в своих краях и городах. От правительства в трудной ситуации нужно ожидать лидерства, способности выдвинуть общие цели и убедить в них общество", - высказался евродепутат.