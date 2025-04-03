Евро вырос до пятимесячного максимума после речи Трампа «День освобождения»

Курс евро резко вырос по отношению к доллару США после объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт в среду вечером. Пара EUR/USD утром подскочила на 0,5%, или более чем на полцента США, до 1,0915, приблизившись к пятимесячному максимуму 1,0953. Европейская валюта почти восстановила все потери с момента переизбрания Трампа 5 ноября.

Президент США заявил, что его администрация введет минимальные 10-процентные тарифы для всех стран и дополнительные сборы для государств, считающихся нарушителями. Он продемонстрировал диаграмму с перечнем стран, на которые распространяются повышенные пошлины: первые три места занимают Китай, Европейский союз и Вьетнам, ставки для которых составляют 34%, 20% и 46% соответственно.

Дополнительная ставка увеличит импортные пошлины для Китая до 54% в дополнение к существующим 20-процентным тарифам.

Доллар США значительно ослаб против большинства других основных валют, в частности японской иены, евро, британского фунта и швейцарского франка, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до самого низкого уровня с октября 2024 года.

Однако сырьевые валюты, в частности австралийский и канадский доллары, ослабли по отношению к доллару США. Они привязаны к мировым ценам на сырьевые товары, такие как медь и сырая нефть, которые резко снизились в ходе азиатской сессии в четверг. Широкомасштабные ответные тарифы вызвали опасения по поводу тотальной глобальной торговой войны, резкого экономического спада и даже более широкой рецессии, что, в свою очередь, ослабило прогнозы спроса на промышленные металлы и энергоносители.

Это заявление напугало мировые рынки, что привело к падению индексов по всей Азии в четверг. Широкие потери возглавил японский фондовый рынок, его бенчмарк Nikkei 225 упал почти на 3% в течение сессии, за ним последовал китайский индекс Hang Seng, снизившийся на 1,5%, а австралийский ASX 200 и южнокорейский Kospi упали на 1%.

На австралийском рынке отмечено резкое падение акций крупных горнодобывающих компаний: бумаги BHP потеряли 2,4%, а Rio Tinto - 2,8 %.

"Хотя прямые торговые связи Австралии с США минимальны, последствия введения Китаем и другими азиатскими странами крупных ответных пошлин могут негативно сказаться на нашей экспортоемкой экономике, особенно если мировой спрос замедлится, а цены на сырьевые товары снизятся", - написал в своей заметке Джош Гилберт, рыночный аналитик eToro.

Американские фондовые фьючерсы также упали: промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,01 %, S&P 500 - на 2,78 %, а Nasdaq - на 3,3 %. Снижение ожидает и европейские рынки: фьючерс на немецкий индекс DAX czbpbkcy на 1,89% в 5:30 утра по центральноевропейскому времени.

Акции технологических компаний тоже будут падать, о чем свидетельствует затянувшаяся торговая сессия на Уолл-стрит. Акции "Великолепной семерки" значительно снизились в ходе внебиржевых торгов: акции Tesla упали на 4,5%, Apple - на 2,3%, а Nvidia - на 2,4%. "Очевидно, что эти технологические титаны окажутся под влиянием, особенно если учесть, что Apple сильно зависит от Китая, а Nvidia - от Тайваня", - добавил Гилберт.

Золото подскочило до нового максимума

Настроения, связанные со снижением риска, привели к росту цен на золото до нового исторического максимума: фьючерсы подскочили до 3 195 долларов за унцию на COMEX, а спотовое золото выросло до 3 167 долларов за унцию, после чего отступило.

Неопределенность сохранится, что может обеспечить дальнейший потенциал роста для желтого металла. Не было четких указаний на то, что администрация Трампа остановится на "торговых войнах". Это может означать дальнейшую неопределенность", - сказал Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.com.

Золото, считающееся типичным активом-убежищем, в этом году подорожало на 20% после скачка на 30% в 2024 году, что делает его одним из лучших активов по показателям. Увеличение закупок центральными банками, подозрения в ослаблении доллара США и хеджирование позиций инвесторами - все это способствовало росту цен на драгоценный металл в последние годы.